Vazifemizi çok iyi biliyoruz

Gaziantep
'in, dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biri olan Dülük Antik Kenti, ticaretin merkezi Zeugma Antik Kenti ile sanatın merkezi Yesemek Açık Hava Müzesine ev sahipliği yaptığını belirten Yıldırım, "Bu topraklarda ticaret, üretim ve mücadele kabiliyeti nesilden nesile gelişerek taşınmış, içselleşmiş, DNA kodlarına girmiştir. Antep Savunması'nda İmalat-ı Harbiye Fabrikası'nda kendi cephanesini üreten Tüfekçi Yusuf gibi şehir aşkına, üretim azmine, girişim cesaretine sahip nice Yusufların kentidir Gazi şehir. Bugün ulusal GSYİH'nın yaklaşık yüzde 2'sini temsil eden Gaziantep, Türkiye'nin en hızlı büyüyen şehirlerinden ve en dinamik yerel ekonomilerinden birisi olmuşsa bunun arkasındaki güç işte bu köklü geçmiştir" dedi. 100 yıl önce, Anteplilerin kefenlerini boyunlarına asarak ölümü selamladıklarını belirten Yıldırım, "100 yıl önce 'Vatan ve bayrak namustur' diyen, kadın, erkek, genç, yaşlı 6317 şehit, isimli isimsiz binlerce kahraman işgale direndi ve bize bu kadim şehri miras bıraktı. Biz de bu mirası özgür, dimdik ayakta, müreffeh bir şehir olarak çocuklarımıza bırakabilmek için çalışıyoruz" diye konuştu.
İNANCIN VE AZMİN DESTANI
Kurtuluşun 100. yılını kutladıkları bu dönemde artık şartların ve mücadele şeklinin değiştiğini ancak ruhlarının değişmediğini vurgulayan Tuncay Yıldırım, "Kararlılığın, cesaretin, inancın ve azmin destanı Antep Savunmasındaki aynı ruh ve inançla kalkınma mücadelesi veriyoruz. Yaşadığımız topraklara layık olmaya çalışıyoruz, kurtuluş destanından aldığımız güçle Türk tarihine parlak sayfalar yazmaya devam ediyoruz. Kahraman ecdadımızdan bize sirayet eden zorluklarla mücadele edebilme ruhu bugün her hal ve şartta bir çıkış yolu bulmamızı sağlıyor. Suriye iç savaşı, pandemi gibi etrafımızdaki tüm olumsuzluklara rağmen bir çözüm üretiyor, tüm şehir tek vücut olarak ekonomik zaferler elde edebiliyoruz. Daha da önemlisi biz vazifemizi de çok iyi biliyoruz" dedi.
SÖZ VERİYORUZ
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Başkanı Yıldırım şunları söyledi: "Gazi şehrin tüm evlatlarına Gaziantep'imizin kurtuluşunun 100. yıl dönümünde söz veriyoruz: Atalarımıza layık bir yaşam sürmeye, onların bıraktığı mirası ilelebet korumaya, yüceltmeye; 100 yıllık destanı binlerce yıl unutturmamaya, nesilden nesile aktarmaya; ticari, sosyal ve kültürel başarılarla memleketimizi ve ülkemizi daha yaşanabilir kılmaya ant içiyoruz! Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünü onur ve gurur ile kutluyor; başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."