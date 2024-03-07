2024 TÜİOSB’nin yılı olacak

Türkiye'nin yeşil doğan ilk OSB'si Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TÜİOSB) alt yapı inşaatlarının yüzde 90'ı 2024 yılında tamamlanacağını belirten TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, 2024 yılının bölge açısından çok önemli bir yıl olduğunu belirterek, "Altyapı projelerimiz, tamamen Avrupa Yeşil Mutabakat Kriterleri'ne göre inşa ediliyor. Üretime geçtikten sonra vizyon projelerimizle, sadece bölgemizin değil, ülkemizin de kalkınmasına azami katkı sağlayacağız" dedi. Türkiye'nin tamamı ihracatçılardan oluşan ilk yeşil ve dijital OSB'si olma hedefiyle çalışmalarını yürüten TÜİOSB, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uygun inşa edilen bir organize sanayi bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu özelliği ile yatırımcılarına eşsiz fırsatlar sunan TÜİOSB'de yer alan ihracatçılar, başta AB olmak üzere dünyanın her ülkesine sorunsuz ihracat yapma imkanına kavuşacak. 2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile resmi kuruluşunu gerçekleştiren TÜİ- OSB'nin temeli, 2019 yılında atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücüsü olduğu Dünya Bankası Finansmanlı Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında bulunan TÜİOSB'nin temel altyapı projeleri, Dünya Bankası tarafından finanse edildi. Bölge arazi düzenleme çalışmaları ve arsa tahsislerini 2023 yılı içerisinde tamamlayan ve yoğun talep üzerine 125 hektarlık ilave alanı için yeni yatırımcıların başvurularını değerlendiren TÜİOSB, yakın zamanda alt yapı inşaatlarının temelini atacak.TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi olan Gül Akyürek Balta, aynı zamanda OSBÜK Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik İhtisas Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyor. Dünyanın yeşil ve dijital ekonomiye geçtiği, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın kriterlerinin çok büyük önem kazandığı bir dönemde, Türkiye'nin yeşil doğan ilk OSB'si olmaktan gurur duyduklarını belirten Akyürek Balta, "Biz çalışmalarımızla, diğer bölgelere de önderlik ediyoruz. Yeşil OSB özelliğimiz nedeniyle, yatırımcılarımızın sınırda karbon düzenlemesine ilişkin her hangi bir ceza alması söz konusu olmayacak. 100 fabrikayla,10 bin kişiye istihdam sağlayacak bir dijital tarım ve gıda ekosistemi kuracağız ve bu sayede sadece bölgemize değil, ülke kalkınmasına da azami katkı sağlayacağız. Bütün bu çalışmalarımızla bölgemiz, yatırımcılarımıza küresel rekabet üstünlüğü sağlayacak ve dünya markaları yaratacak" diye konuştu. Bölgede kurulacak Ortak Atık Yönetim Birimi, Ortak Sağlık Birimi ve Çevre Laboratuvarı, yatırımcılar için önemli avantajlar sağlayacak. Atık sulan ileri teknoloji ile arıtılacak ve tarımsal yağmur suyu olarak değerlendirilecek. Yatırımcılar fabrikalarını kurarken, aynı zamanda Güneş Enerji Sistemi'ni (GES) kuracağı için uygun maliyetli enerji tüketebilecek. Bölgede yer alacak merkez ve sistemler ise şöyle; Ar-Ge Yenilikçilik ve Dijital Dönüşüm Merkezi, Tarım ve Gıda Teknolojileri Test Merkezi, Gıda İnovasyon Merkezi, Dijital Tarım ve Gıda Endüstrisi Eğitim Kompleksi, Ortak Lojistik Merkezi, Güneş Enerji Santrali Projesi, DigiGreenFoodValley sertifika sistemi.