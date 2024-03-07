ABC Deterjan, Osmaniye’de yeniden doğuyor

Osmaniye'de 50 yıldır hizmet veren ve asrın felaketinde tesisleri hasar gören ABC Deterjan, yeni tesisin temeli atmanın heyecanını yaşıyor. Tesisin bu yılın sonuna doğru hizmete girmesi planlanıyor.ABC Deterjan'ın fabrika operasyonlarından sorumlu genel müdür yardımcısı Ali Kılıç, "Yaşadığımız felaket bizi çok üzdü. Sadece fabrikamızda çalışanlarla değil, Bahçe ilçesinde aldığımız diğer hizmetlerle daha da büyük bir ailemiz var. Tesisin devamlılığını sağlamak da bu yüzden önemli. Deprem'den hemen sonra önceliğimiz tabii ki insanlarımız oldu. Sonrasında da kimse zarar görmeden ağır hasarlı 2 binamızın yıkımını tamamladık" dedi. Toz deterjan üretimine farklı üretim tesislerinde devam ettiklerini kaydeden Kılıç, "İnşallah bu yılın sonuna kadar yine kendi tesisimizde, en son üretim teknolojileri ile yepyeni kulemizde üretime daha büyük hacimlerle devam edeceğiz. 2024 son çeyreği ve 2025 yılında hem Türkiye pazarına hem de yurtdışında deterjan kategorisine büyük bir dinamizm ve yenilikler getirme planlarımız var" diye konuştu.