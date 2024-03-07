Adana’mıza 11 baraj ve 1 gölet kazandırdık

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; kurumsal altyapısı, tecrübeli personeli ve güçlü makine parkıyla, Ülkemizin dört bir yanında, milletimizin refah düzeyini artıran su yapılarını inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunma sorumluluğunu yerine getiriyor. Adana'ya yapmış oldukları DSİ yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 21 yılda Adana'da inşa ettiğimiz 39 sulama tesisi ile 1 Milyon 305 Bin 410 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık" dedi. Elverişli tarım arazileri, uygun iklim özellikleri ve çalışkan Adanalıların emekleriyle can bulan bereketli Çukurova toprakları, tarımsal üretim potansiyeli bakımından Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor. Adana'da refah düzeyinin artması için son 21 yılda; 149 adet tesis ile 41 milyar 582 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan Balta, "Adana'da son 21 yılda 11 baraj ve 1 gölet inşa ettik ve böylece 671 milyon m su depolama hacmine ulaştık" dedi.Adanalı çiftçilerin tarımsal arazilerini büyük bir emek ve özveri ile değerlendirdiklerini vurgulayan Balta, "Adana'nın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 7 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 15 bin 020 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca Adana'da taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 60 adet taşkın koruma tesisi ile Adana şehir merkezi, 93 adet yerleşim yeri ve 2 bin 642 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 4 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz" dedi. Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Adana'da toplam 1 milyon 313 bin 722 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığına dikkat çeken Balta, "Adana'da 145 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır" diye konuştu.Adana'da son 21 yılda 28 adet Hidroelektrik Enerji (HES) tesisi işletmeye alınarak yıllık 5 bin 635 GWh enerji üretimi sağlandığını ifade eden Balta, "Kurulu gücü bin 678 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 10 milyar 600 milyon TL katkı sunuyoruz. Şu an planlama ve projelendirme safhasında olan 19 adet HES ile de ülkemizin enerjisine güç verecek olmaktan heyecan duyuyoruz. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 1 milyon 880 bin hanenin enerji ihtiyacını Adana'da kurulu HES'lerle karşılıyoruz." dedi.