Biberiye fidanları toprakla buluştu

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Engelsiz Biberiye Tarlası projesi kapsamında 100 fidan toprakla buluşturuldu. Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın'ın katılımı ile Dayıcık Mahallesi'nde düzenlenen törende, bölgenin önemli tıbbi ve aromatik bitkileri arasında yer alan biberiye fidanlarının dikimi gerçekleştirildi. Törende, üretmek için zihinlerin sağlam olmasının yeterli olduğunu belirten Yalçın, önceki yıllarda dikimi gerçekleştirilen lavantaları da inceledi. Etkinliğe Yalçın'ın yanı sıra Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca, Mut Orman İşletme Müdürü Utku Danış, Mut Fidanlık Şefi Mustafa Aydoğmuş, Umut Kooperatifi Başkanı Soner Demir ve kooperatif üyeleri katıldı.