Denizler Group 67 yıllık birikim ile ekonomiye katkı sağlıyor

Osmaniye-Nurdağı D-400 karayolu projesinin yapımını üstlenen Denizler Group, 2018 yılından bu yana çalışmalarımız devam etmektedir. 37 kilometre bölünmüş yol olarak inşa ettiği proje Doğu Akdeniz ile Güney Doğu arasında bir aks oluşturuyor. Denizler Group Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Deniz, "Özellikle 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrası otoyolların hasar görmesi ve deprem bölgesine giden tek yol olarak hizmet vermesi, bu projenin önemini bir kez daha göstermiştir. Bu doğrultuda depremin ilk gününden bu yana çalışmalarımız artan bir hızla devam etmektedir" dedi. Proje kapsamında yüklü miktarda toprak hareketi, duvarlar menfezler nitelikli asfalt yamaları yaptıklarını belirten Denizler Group Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Deniz, "Bunlara ek olarak depremde hasar gören kesimler dahil heyelan ıslahı çalışmaları yapılmış olup, heyelan riski oluşan yerlerde ıslah çalışmaları devam edecektir. Proje güzergahı Düziçi, Bahçe ve Nurdağı ilçelerini birbirine bağlamakta ayrıca 18 adet kavşak ile köy ve mahallelere bağlantılar sağlamaktadır. Uzman ekibimiz ve deneyimimizle, depremde meydana gelen hasarlar dahil projenin her detayıyla titizlikle ilgilenip, bölgeye bu denli katkı sağlayan karayolunun tüm imalatlarını en sağlıklı şekilde gerçekleştiriyoruz" dedi. Girdiği sektörlerde güçlü bir yapı ile yoluna devam eden Denizler Group, ticari anlayışın yanı sıra, ülke ekonomisine katkıda bulunarak, sosyal sorumluluk bilinci ile faaliyetlerini sürdürerek, hizmet kalitesini daha da arttırarak, yenilikçi bir anlayışı ile ilerliyor. Nafiz Deniz, faaliyet gösterdikleri sektörlerde, uluslararası kalite standartlarında ürün ve hizmetleri ile müşteri odaklılığını en üst seviyede tuttuklarını belirterek, "Saygın, güvenilir ve tercih edilen marka olma özelliğini sürdürerek, büyüme potansiyeli gördüğümüz iş alanlarında başarılı projelerle ilerlemeye devam edeceğiz" dedi. Denizler Group olarak 67 yıllık birikim ile toplumsal ve ekonomik yarar sağlayan önemli projelerde yatırımcı kimlikleri ile sektörde öncü olmak ve farklılık yaratmaya devam etmek olduğunu ifade eden Deniz, "Modern teknoloji kullanımı, uzman insan kaynağı, bilgi birikimi çerçevesinde oluşan kalite anlayışı ile hizmet veriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin ve ekonominin gelişimine katkıda bulunarak, her yönden güven duyulan bir grup olarak yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.