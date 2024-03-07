Dicle Gıda liderlik için yola çıkıyor

Mersin'de 1992 yılından bu yana ürettiği hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve salçanın yüzde 99'unu BilBak markasıyla Avrupa, Asya ve Afrika'daki 100'den fazla ülkeye ihraç eden Dicle Grup bünyesindeki Dicle Gıda, günlük 600 ton mercimek-bezelye kırma, 250 ton bakliyat eleme-temizleme ve bin ton paketleme kapasitesiyle faaliyet gösteriyor. Bölgenin en yüksek hacimli tesislerinde katma değeri yüksek ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmalarını sürdüren Dicle Gıda, Irak Ticaret Bakanlığı ve Ürdün Savunma Bakanlığı'nın en büyük tedarikçilerinden biri olarak biliniyor.Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü (UNWFP) ve Dünya Kızılhaç Örgütü (ICRC) gibi birçok uluslararası insani yardım kuruluşunun yardım kolisi, bakliyat, buğday unu, domates salçası ve Ayçiçek yağı gibi gıda kalemlerinin tedarikçileri arasında bulunan Dicle Gıda, dış ticaretteki başarısının karşılığını çeşitli platformlarda alıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) kapsamlı araştırmasında ilk 1000 firma arasına giren firma, 2021'de gerçekleştirdiği 36 milyon 417 bin dolarlık ihracatla listenin 748'inci basamağında kendisine yer buldu.Sonrasında hayata geçirdiği kapasite artışı yatırımları ve güçlü dış yapılanmasıyla büyük bir ivme yakalayan Dicle Gıda, 2022'deki ihracatını 289 milyon 313 bin dolara taşımayı başardı. Yüzde 694,4'lük ihracat artışıyla 667 basamak birden yükselen ve genel sıralamada 81'incilik elde eden Dicle, bakliyat sektöründe ise Türkiye 3'üncüsü olma başarısı gösterdi.Yeni tesis planlarını yakın zamanda hayata geçireceklerini duyuran Dicle Grup Genel Koordinatörü Haşim Yıldızgörer, "Yeni pazarlar, yeni ihracat hacmi anlamını taşıyor. Artıracağımız üretim kapasitemizi farklı ülkelerde değerlendirerek ihracat değerlerimizi yükseltmek istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda hareket ederek, yeni dönemde TİM 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması'nda sektörümüzde 2 sıra daha yükselerek birinci olmayı hedefliyoruz" dedi.Yeşil enerjiyle çevreye katkı sağlamak ve maliyetleri aşağı çekerek daha büyük bir ekonomik güç oluşturmak adına güneş enerji santrali (GES) projelerini önemsediklerini aktaran Haşim Yıldızgörer, 11,4 megavatlık GES yatırımına 2 megavatlık bir ekleme yaparak toplam kapasiteyi 13,4 megavata çıkardıklarını belirterek, enerji alanındaki yatırımların devam edeceğini söyledi.