Dünyanın bakliyat efsanesi: Arbel

Mersin'in ilk entegre mercimek, bulgur ve makarna tesislerini kurduklarını belirten Hasan Arslan, "Grubumuz, sürdürülebilir bir büyüme içinde olup, kalite çizgisini bozmadan, markamızı ülkemizde ve dünyada daha fazla büyütmek adına tüketicisinin talep ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Makarnada 33 farklı ürün çeşidimizle, Amerika'daki tesislerimizde, bezelye unundan glütensiz makarna üretimi de gerçekleştiriyoruz" dedi. Arslan, "Üretimlerimiz, istihdamımız, ihracat ağımız ve sayısız ülkeye ulaşarak büyümeyi esas alan ilerleyişimizle 120 ülkede ürünlerimizi temsil ediyoruz. Kaliteyi ucuza elde etme politikamız da beraberinde ekonomik büyümemizi getiriyor. Arbel, şu an 3 binin üzerinde çalışanı ile global bir şirket haline geldi. Mercimek, makarna, bulgur, aşurelik buğday, bezelye, nohut, fasulye, barbunya, yeşil mercimek ve muhtelif çeşitteki diğer bakliyatları üreten fabrikalarımızda mevcut üretim kapasitemizi ve istihdamımızı sürekli artırıyoruz" diye konuştu. Dünyada protein ve karbonhidrat kaynağı, besin değeri yüksek gıdalar revaçta ve bu gıdaların başında da bakliyatın geldiğini belirten Hasan Arslan, "Bu sebeple bakliyat tüketiminin bilinçli ve düzenli şekilde tüketilmesi sağlık açısından oldukça yararlı olacaktır diye düşünüyorum" dedi.