Gündoğdu Vakfı’ndan ‘100 Yılın Kadınları’

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, "Vakfımız özellikle kadın istihdamı ve kız çocuklarımızın eğitimine çok hassas ve önem veriyor. Projemiz Adana'mıza, kadınlarımıza hayırlı olsun. İyiler hep kazanacak. Kadınlarımıza desteğimiz sürecek" dedi.Günümüzde işsizlik ve istihdam, sonuçları açısından toplumların en önemli sorun alanlarından biri olduğunu belirten Dr. Gündoğdu, "Toplumsal refah ve kalkınma açısından bu sorunun çözümü önemli bir husustur. İstihdam sorunundan etkilenen kadın işgücünün çalışma hayatına dâhil edilmesi, toplumsal kalkınmada önemli bir etkendir. Kadın işgücünün mevcut durumunun ortaya konulması bu yönde izlenecek politikalara ışık tutacaktır. Kadın girişimciliğini desteklemek ve kadınların işgücü piyasasına katılımları önündeki kültürel ve diğer engelleri azaltacaktır" diye konuştu.