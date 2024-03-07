‘Mersin Agropark’ yatırımcılarını bekliyor

Amerika'nın Silikon Vadisi, Hollanda'nın Gıda Vadisi gibi teknoloji merkezleriyle dünya çapında yakaladığı ivmenin bir benzeri Mersin'de yaşanıyor. Mersin; tarımla teknolojiyi buluşturup Türkiye'nin tarımdaki gücünü dünya genelinde artırmayı hedefliyor.Türkiye'nin tarımda dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle kurulan Mersin Agropark (Mersin Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi), 2'nci ve 3'üncü etaplar tamamlandığında yaklaşık 70 firmaya yatırım olanağı sunacak. Girişimciler, akademisyenler ve araştırmacıları aynı çatı altında bir araya getiren Mersin Agropark, oluşacak sinerji ile verimliliği artırıp katma değeri yüksek, sağlıklı ürünler üretip ülkenin dışa bağımlı olduğu ürün gruplarında dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak. ğı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Mersin Üniversitesi, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Belediyesi, Erdemli Belediyesi, Bitki Islahçıları Alt Birliği ve Tarsus Üniversitesi bulunuyor. Böylesi güçlü bir yapı yatırımcılara araştırmaları sırasında destek olacak güçlü bir akademisyen altyapısı da sunuyor. Vergisel avantajların yanı sıra yurtdışından getirilecek makineler için gümrük vergisi ve KDV'den, yurt içinden alınacak makineler için de KDV'den muaf olunuyor. Personel için vergi muafiyeti bulunuyor. Çalışma teknolojik bir ürünse kurumlar vergisinden de muaf olup seri üretim yapılabiliyor.