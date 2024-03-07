MESBAŞ ticarette zirveye ulaştı

Mersin Serbest Bölgesi'nin Türkiye'nin ilk serbest bölgesi olarak 1987 yılında açıldığını belirten MESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, "İlk yatırımlar sonrası 1988 yılında ticari faaliyet başlamıştır. Mersin Serbest Bölgesinin kuruluş ve işletme yetkisi 06.08.1986 tarih 10877 sayılı ve 31.10.2016 tarih 9458 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları gereğince Şirketimiz MESBAŞ'a verilmiştir" dedi.MESBAŞ'ın 36 yıllık serbest bölge işletme tecrübesine sahip olduğunu belirten MESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, "877 dönüm üzerine kurulan Mersin Serbest Bölgesi'nde tüm yatırım alanları firmalara tahsis edilmiş bulunmaktadır. Bölgede 2023 yılında 3,7 milyar dolar ticaret hacmi gerçekleştirilmiş olup Mersin Serbest Bölgesi'nin kuruluşundan bu yana en yüksek 3. ticaret hacmi değeri olmaktadır. Mersin Serbest Bölgesi'nin ticari faaliyete başladığı 1988 yılından 2023 yılı sonuna kadar gerçekleşen ticaret hacmi toplamı ise 78,9 milyar dolara ulaşmıştır" diye konuştu."Bölgede işlem gören malların yüzde 81'ini Sanayi Ürünleri, yüzde 19'unu Tarım Ürünleri oluşturmaktadır" diyen Ali Avcı, "Kimya sanayi ürünleri, gıda sanayi ürünleri, meyveler, işlenmiş petrol ürünleri, dokumacılık mamulleri, demir-çelik sanayi mamulleri en yüksek seviyede bölgede işlem göre mal grupları olmuştur. ABD, Almanya, İtalya, Suriye, İran, Çin, Irak ve İspanya en fazla ticaret yapılan ülkeler arasında ilk sıraları almaktadır" şeklinde konuştu.