Ortadoğu Hastanesi 36 yıldır şifa dağıtıyor

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi, lazer ile prostat ameliyatı HoLEP, göğüs kafesi açılmadan bypass, prostat kanserinde MR füzyon biyopsi, endoskopik ultrason EUS, ameliyatsız prostat kanseri tedavisi HIFU, 10 saniyede BT Anjiyo, ikinci anjiyografi ve yeni MR cihazı, ürodinami ile besin intoleransı testlerini hizmete sunarak bölgenin şifa merkezi olmayı sürdürüyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Atılgan Tolga Akçam'ın ardından hekim kadrosunu Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Çavuş ve Hematoloji Uzmanı Uz. Dr. Cem Kis ile güçlendiren Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde özellikle nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan bir yöntem olan ve halk dilinde beyin pili olarak bilinen Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) ameliyatı, Hematoloji Polikliniği'nde de lösemi, lenfoma, myelom gibi maling hastalıklar, anemi ve pıhtılaşma bozuklukları gibi hastalıkların tanı, tedavi ve takibi yapılabilecek. Üroloji bölümünde agresif prostat kanserini atlamadan, milimetrik sapmalarla belirleyebilen prostat MR Füzyon Biyopsi işleminin başlandığı Özel Adana Ortadoğu Hastanesi'nde ayrıca envantere yeni eklenen EUS (endoskopik ultrason) cihazı ile mide, bağırsaklar, yemek borusu, safra kesesi, pankreas gibi organlarımızın arkasında gizlenmiş olan kitle ve lezyonlar Gastroenteroloji Kliniği'nde tespit edilebiliyor. Günümüzde kalp ve koroner damarlarda oluşabilecek hastalıkların sadece birkaç dakikada tespit edilebildiği son teknoloji yeni bilgisayarlı tomografi (BT) cihazıyla hastalarına hizmet veren Özel Adana Ortadoğu Hastanesi'nde bu cihaz sayesinde hastalarda damarlardaki kalsiyum (kireçlenme düzeyi) seviyesine bakılıp, oluşan darlıklar net bir şekilde görülebilirken, yumuşak plaklardan kaynaklanan darlıkları tespit etmek de mümkün oluyor.