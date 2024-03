Türk mutfağına en yakın Çin restoranı: Quick China

Özülkü Grubu'nun son olarak Adana'ya kazandırdığı markalardan birisi de Çin restoranı Quick China oldu. Özülkü Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi başarılı iş kadını Esra Özülkü, markayı, Adana Demirspor'daki görevini ve yeni hedeflerini SABAH'a anlattı. Özülkü, "Quick China, Türk mutfağına en yakın Çin restoranı. Adana'ya ekstra tat olarak acı ve baharatları ekledik. Yeni hedefim ise bir İtalyan restoranı hayata geçirmek" dedi.Big Chefs'in gözbebeği olduğunu söyleyen Esra Özülkü, "2000-2006 yılları arasında Ankara'da okudum. Quick China sürekli gittiğim ve çok beğendiğim bir restorandı. Üç yıldır Adana'yla buluşturmaya çalışıyordum. Burası bir Çin restoranı. Türk mutfağına en yakın Çin restoranı. Adana'ya ekstra tat olarak acı ve baharatları ekledik. Gelen tüm konuklar yemekleri çok beğeniyor. Yeni hedefim ise İtalyan bir restoran açmak. Yine gözde bir alanda bunu hayata geçireceğim" diye konuştu.İşle ilgili hayallerinin hiçbir zaman bitmeyeceğini söyleyen Esra Özülkü, "İş hayallerim hep var. Şu an tam istediğim noktadayım. Hizmet sektöründe üretmeye ve istihdam yaratmaya devam edeceğiz. Turizm ve yeme-içme sektörüne yön vermek istiyorum. Adana'ya güzel markalar getiriyorum. Bu markaları getirmek zor bir iş. Babam çocukluğumuzdan beri bizi hep iş hayatının içerisine soktu. Babam sayesinde tamamen halkın içinde büyüdüm. Kendimi bildim bileli iş hayatındayım. Çocuklarım da her zaman çalışsın, üretsin istiyorum" dedi.Spor sektörüne Adana Demirspor Kulübü eski başkanı Murat Sancak'la adım attığını söyleyen Özülkü, "Ailem koyu bir Demirspor taraftarı. Dedem Devlet Demir Yolları'nda yıllarca oraya emek veren bir insan. O zamandan süregelen bir Demirspor sevdası var. Üç yıldır yönetime girmemle beraber daha fanatik oldum. Geçen yıl kulübün as başkanıydım. Bu yıl da ikinci başkanıyım. Zevkle ve çok severek yapıyorum bu işi. Hatta en sevdiğim sektör olabilir" diye sözlerini tamamladı.