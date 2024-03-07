Türkiye’nin Eğitim Markası: Final

Adana Final Okulları Eğitim Koordinatörü Fikri Oğuzhan Ertem, "Tam Öğrenme Modeli"yle her bir öğrencinin potansiyelini tam kullanıp ulaşabileceği son noktaya ulaşması için gerek eğitimci gerekse idari kadrolarımızla üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz" dedi. Koordinatör Fikri Oğuzhan Ertem, "Final Eğitim Kurumları; üniversite ve lise giriş sınavlarında aldığı onlarca birinciliğin yanı sıra kazandırdığı binlerce öğrenciyle, kurulduğu günden bu yana ülkemizin çocuklarının ve gençlerinin hayallerine ulaşmasında en güvenilir kurum oldu. Kurs merkezlerinde bire bir ilgi, eksiklerin tamamlanması ve öğrencinin kendi hızıyla ilerlemesini amaçlayan akşam etütleriyle Final disiplini taviz vermediğimiz en önemli kuralımız" diye konuştu.Kampüs okullarında hem yaşam hem sınav başarı mottosuyla verdikleri eğitimle öğrencilere öğrendiklerini sosyal hayat ve iş hayatında nasıl kullanacaklarına dair rehberlik ettiklerini vurgulayan Ertem, "Çocuklar ahşap atölyelerinde el becerilerini geliştirirken robotik dersleriyle de 21'inci yüzyılın vazgeçilmezi olan yazılım konusunda temel bilgileri edinip uygulama imkânı buluyorlar. Onlarca devlet kuran ve dünya tarihini değiştiren ecdadının geçmişinin, örf adet ve geleneklerinin yanı sıra Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu en yüce miras olan Cumhuriyet'in değerlerinin farkında bir nesil yetiştirmek bizim vazgeçilmez ülkümüzdür. Bu amaçla 29 Ekim, 18 Mart, 23 Nisan, 19 Mayıs ve tabii ki güzel Adanamızın Türk yurdu kalacağını ilan eden 5 Ocak gibi önemli günlerin ruhunu öğrencilerimizin hissederek yaşaması için tiyatrolar, gösteriler, korolar organize ederek onların taze beyinlerinde ve tertemiz yüreklerinde vatan sevgisinin ilelebet kök salmasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.Ortaokul ve lise düzeyinde düzenledikleri MUN (Model Birleşmiş Milletler) konferanslarıyla öğrencilerin İngilizce'yi hayatın içinde, münazara ve tartışmalarda nasıl kullanmaları gerektiğini tecrübe ettiklarene kaydeden Ertem, "Adana'nın MUN organizasyonlarına katılan ilk okulu olan Final, son on yılda Harvard Üniversitesi'nin düzenlediği MUN'un yanı sıra; İtalya, Hollanda, Danimarka ve Yunanistan'da uluslararası; Robert Koleji, Koç Lisesi, MEV Lisesi, Şişli Terakki ve ODTÜ'de düzenlenen 30'dan fazla konferansta Final'i en iyi şekilde temsil etti. Tüm bu tecrübeyle Adana'nın ilk MUN konferansını 2013'te gerçekleştirdik ve bölgedeki diğer okullara örnek olarak bugün şehrimizde farklı birçok MUN konferansı yapılmasının önünü açtık" ifadelerini kullandı.Koordinatör Fikri Oğuzhan Ertem, sözlerini şöyle tamamladı: "Bir eğitim kurumunun; eğitim, öğretim, başarı ve kariyer planlaması gibi asli görevlerinin yanı sıra Final, küresel hassasiyetleri de dikkate alıp ona göre hareket eden bir kurum. Hizmete aldığımız GES (güneş enerjisi santrali) ile çevreyle dost, tüm elektriğini kendi üreten Çukurova'nın ilk kampüsüne sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Böylece 550 bin ton sera gazı salınımını ve 30 bin ağaç kesilmesini engelleyerek çocuklarımıza sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konularında örnek olmaya çalışıyoruz. Yapacağımız yeni yatırımlarla hedefimiz 2030 yılına kadar tüm kurumlarımızın elektriğini kendisinin üretmesini sağlamak. Umarız, bu çevreci yaklaşımı çocuklarımıza aşılar ve ülkemizin geleceğinde enerji konusunda yeni çözümler bulmalarına katkıda bulunuruz."VIP ortaokul ve lise formatıyla Adana'da yine bir ilke imza atarak bireysel ilginin zirveye çıktığı bir eğitim modeli geliştirdiklerini de dikkat çeken Ertem, şunları söyledi: "Final, öğrencinin tüm sosyal ve akademik gelişimini tek çatı altında sağlamayı başardı. VIP okullarda yalnızca öğrencilerin bireysel eğitimlerine değil aynı zamanda onların kariyer planlamasına da yardımcı olarak ailelerin en önemli ihtiyaçlarını karşıladık. Bunun yanında VIP kurslarda az zamanda büyük işler başarmak isteyenlerin güvendiği, sınav hazırlığında şehrin en tecrübeli kadrolarıyla çalışıyoruz. Onların modern ve pratik ders anlatma, çözüm bulma yöntemleriyle öğrencilerimiz hem bu kısıtlı sürede zamandan kazanıyor hem de sınav maratonunda rakiplerini eleyecek taktikleri uygulama imkânı buluyor."