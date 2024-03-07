Yeşilyurt Grup yatırımlarını tüm hızıyla sürdürüyor

2006 yılından itibaren faaliyet gösteren Yeşilyurt Limanı, son yıllarda gerçekleştirdiği yüksek iş hacmi artışı ve buna paralel olarak insan kaynağına ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla Karadeniz'in modern limanlarından birisi haline geldi.Proje inşaatına 2006 yılında başlanan Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi 14 Nisan 2007 tarihinde Samsun'un ve Karadeniz Bölgesinin ilk alışveriş merkezi olarak hizmet vermeye başladı. 5 bin metrekare alan üzerine 4 kat olarak inşa edilen alışveriş merkezi; denize sıfır konumu, önünde bulunan ve kilometrelerce uzunluğu kapsayan plajı, sahil yolu, bisiklet ve yaya yürüyüş yolları ile Türkiye'de ve dünyada örneğine çok az rastlanır bir lokasyona ve özgünlüğe sahip. Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi yakın çevresinde bulunan kültür ve sanat merkezi, gençlik merkezi, 19 Mayıs Üniversitesi, golf sahası, yüzme havuzu, ve daha pek çok branş sporuna ait tesisler, yüzlerce yeme-içme ve eğlence mekânları ile tüm bölgenin eğlence ve yaşam destinasyonunun yani Atakum'un merkezi konumunda. 15 bin metrekare kiralanabilir alanı ile 72 markayı barındıran alışveriş merkezinde; bir süpermarket, 7 salonlu bir sinema ile giyimden kozmetiğe, oyuncaktan ev dekorasyonuna kadar onlarca marka ve binlerce ürün bulunmaktadır. Bölge insanının gündelik yaşam ritüellerinin bir parçası olan Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi her yaştan ziyaretçisine ayrıcalıklı hizmet ile kaliteli zaman geçirmeyi vaat eden bir yaşam alanı sunmakta.