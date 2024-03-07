Yüreğir’e hizmet için yola çıktık

Adana'nın Cumhur İttifakı Yüreğir Belediye Başkan adayı ve Adana eski İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gittiği her yerde sevgi seli ve coşkuyla karşılanan Nacar, "1 Nisan sabahı Yüreğir'e hizmetle başlayacağız. Benim gücüm sizlersiniz. Destekleriniz büyük moral veriyor" dedi. Sosyal belediyeciliğe önem vereceklerinin altını çizen Dr. Halil Nacar, "Yüreğir'de kadınlarımızın çocukları ile gideceği Kadın Merkezleri yapacağız. Kadınlarımızın buralarda çocukları ile vakit geçirebilmesini, kendi ürünlerini satabilmesini, sosyalleşmesini sağlayacak projelerimiz var. Emekli evlerimizin sayısını arttıracağız" diye konuştu. Başkan adayı Dr. Halil Nacar, "Kentsel dönüşüm yapacağız. Yüreğir'in dönüşümü devam edecek. Vatandaşımızın yararına olan projeleri vatandaşımızla birlikte yapacağız. Kentsel dönüşümün Yüreğir'in öncelikli ihtiyaçlarından biri olduğunun farkındayız. İnşallah 31 Mart'ta Büyükşehir ve 15 ilçede Cumhur İttifakı bayrağımızı dikeceğiz. Bizler bu yola hizmet etmek için çıktık" şeklinde konuştu.