Zamanın tanığı bir büyük kule

Dönemin Valisi Ziya Paşa'nın 1881'de yapımına başlattığı ve ertesi yıl Vali Abidin Paşa döneminde tamamlanan Adana Büyük Saat Kulesi, Ali Müfit Caddesi üzerinde görkemli bir mimari çalışma olarak yükseliyor. Tam 32 metre boyunda, 8 metre genişliğinde olan kulenin saat bölümüne, 110 basamaklı bir merdivenle çıkılabiliyor.Tarihi kulenin en üst bölümünde dört yüzeyde de saat bulunuyor. İlk yapıldığına yerleştirilen saatin yerinde bugün, 1925'te Almanya'dan getirilen saat makinesi bulunuyor. Sonradan ise kuleye anten ve alarm düdüğü gibi donanımlar eklenmiş. Kulede bir başka dikkat çekici nokta ise, çanının üzerinde "Societe Jntibah Tourhan Djemala a co Adana Turkei" ifadesi bulunuyor.Adana'yla ilgili kayıtlara göre Büyük Saat yapıldığı yıllarda, her saat başı, vakit belirleyen güçlü ses, kentin birçok yerinden duyulurdu. Resmi dairelerdeki görevliler, işe başlama ve işten ayrılma saatlerini buna göre ayarlardı.Bir muazzam eserdir ki, misli yok, naziri yok,Zahiren saat çalar, manen hükümet seslenir.Ol cenabı Abidine eyler dua;Çünkü andan ruz-u şeb vakt-i ibaret seslenir.