1,55 milyar Euro’luk yatırımla Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile buluşuyor

Türkiye'nin ulaşım ve lojistik vizyonunun en stratejik yatırımları arasında yer alan Amanos Tünelleri projesi kapsamında bağlantı yolları ile 2 adet karayolu ve 1 adet demiryolu tüneli yapılacak. Proje, bölgenin Akdeniz'e açılan jeopolitik geçiş noktası İskenderun Körfezi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi arasındaki coğrafi engelleri ortadan kaldırıyor. Proje tamamlandığında iç bölgeler ile limanlar arasında hızlı, güvenli, kesintisiz ve yüksek verimli bir sanayi-lojistik koridoru oluşturacak. Toplam 1,55 milyar Euro'luk uluslararası finansmanla hayata geçirilen proje kapsamında, Hatay'ın Dörtyol ve Hassa ilçeleri arasında Amanos Dağları'nın altında her biri yaklaşık 20 kilometre olmak üzere toplam 60 kilometre uzunluğunda üç tünel inşa ediliyor. Projede yer alacak demiryolu hattının toplam uzunluğu 25 kilometre, otoyolların toplam uzunluğu ise 50 kilometre olacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte karayolu mesafeleri Payas- Hassa-Nurdağı-Gaziantep yolunda 52 kilometre ve Payas-Hassa-Kilis- Gaziantep yolunda 52 kilometre kısalacak. Dörtyol-Hassa arasında yapılacak yeni demiryolu hattı ile Gaziantep'e olan mesafe ise mevcut hatta göre 10 kilometre, Yolbaşı ve Suriye'ye olan mesafeler ise 96 kilometre kısalacak. Bu sayede nakliye maliyetleri düşerken karbon salımı azalacak, yakıt ve zaman tasarrufu ile ekonomiye katma değer yaratılacak.

TÜRKİYE'NİN YENİ LOJİSTİK OMURGASI



Demiryolu ve karayolunu aynı ulaşım koridorunda buluşturan Amanos Tünelleri Projesi, Türkiye'nin kuzey-güney ulaşım ağını güçlendirirken üretim, sanayi ve liman altyapısını bütünleşik bir lojistik omurgada bir araya getirecek. Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis gibi sanayi ve üretim merkezlerinin ihracat ürünleri doğrudan İskenderun Limanı'na ulaşacak. Böylece Akdeniz limanlarının hinterlandı genişlerken; lojistik maliyetler düşecek ve Türk ihracatçısının uluslararası pazarlardaki rekabet gücü artacak. Ayrıca Doğu-Batı lojistik aksı güçlenerek Türkiye'nin bölgedeki stratejik konumu desteklenecek. Proje, Türkiye'nin ulaştırma ve lojistik altyapısına uzun vadeli katkı sağlayacak stratejik yatırımlar arasında gösteriliyor.



Kimler Kazanacak?



İhracatçılar: Limanlara daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle ulaşım imkânı sayesinde teslim süreleri azalacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücü artacak.

Sanayiciler: Hammadde temini ile nihai ürün sevkiyat süreçleri hızlanacak, üretim verimliliği artacak, lojistik maliyetleri düşecek ve daha geniş pazarlara daha rekabetçi koşullarda erişim sağlanacak.

Liman işletmeleri: Genişleyen hinterland bağlantısı sayesinde yük potansiyeli, yük kapasitesi ve operasyonel verimlilik artacak, limanların stratejik önemi güçlenecek.

Taşımacılık sektörü: Daha kısa, güvenli ve kesintisiz ulaşım koridoru sayesinde seyahat süreleri, yakıt tüketimi ve operasyonel maliyetler azalacak, tedarik zinciri performansı ve hizmet kalitesi iyileşecek.

Bölge ekonomisi: Artan ticaret hacmi, gelişen depolama ve lojistik faaliyetleri, yeni yatırımlar ve istihdam olanakları ile bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlayacak, ekonomik canlılığı sürdürülebilir şekilde destekleyecek.

Çevre: Daha kısa güzergâh sayesinde yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları azalacak, sürdürülebilir ulaşım desteklenecek.

Enerji sektörü: Bölgedeki enerji, petrokimya ve ağır sanayi tesislerine daha hızlı ve güvenilir lojistik erişim sağlanacak.

Trafik güvenliği: Dağlık ve riskli güzergâhlardan kaynaklanan kaza riskleri azalacak, sürüş güvenliği artacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör