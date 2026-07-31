Adana Şehir Hastanesi bölgenin “sağlık üssü” oldu

Yaklaşık 9 yıldır hastalara hizmet veren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgenin "Sağlık üssü" konumunda bin 650 yataklı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hem pandemi de hem de asrın felaketinde büyük başarılara imza attı. Başhekim Doç. Dr. Osman Çiloğlu, "Pandemi ve depremde hastanemiz bir bölge hastanesine dönüştü. Bütün çalışanlar ailelerini unutup insanlara hizmet etti. Helikopter, uçak ambulanslarla depremzedeler hastanemize getirilirken diğer illere de sevkleri yapıldı" dedi.

EN ŞİDDETLİ DEPREMLERE DAYANIKLI

Dünyanın en ileri teknolojisine sahip deprem izolatörleri sayesinde, yaşanması olası en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerin aksama olmadan, devam eden hastane kaliteli, teknolojik ve fiziki imkanlarıyla Adana Şehir Hastanesi hastalara şifa oluyor. Bugüne kadar 23 milyondan fazla kişiye hizmet veren hastanede yaklaşık 90 kişi ameliyat edilirken, 142 kişiye karaciğer, 154 kişiye ise böbrek nakli gerçekleştirildi.

MERKEZLERLE FARK YARATIYOR

Hastanenin açıldığında bin 550 olan yatak kapasitesini bin 650'ye çıkardıklarını ifade eden Başhekim Çiloğlu, "Bununla birlikte 60 ameliyat masasında günlük 500'ün üzerinde ameliyat gerçekleştirilmekte. Özellikle merkezlerimizle fark yaratmaktayız. Pediatrik kemik iliği, tüp bebek, kan nakil merkezlerimiz ile klinik araştırmalara destek veren teknoloji transfer ofisimiz ve gururumuz olan Faz1 merkezimizle hizmet vermekteyiz. Hastalarımıza hizmet vermek için akşam 17.00-20.00 arası doktorlarımız poliklinik hizmeti veriyor" diye konuştu.

VARLIĞI KENDİNİ İSPATLADI

Asrın felaketinde Adana Şehir Hastanesi'nin "Sağlık üssü" olduğunu ifade eden Çiloğlu, "Özellikle bu hastanenin varlığı kendisini ispatladı. Pandemi döneminde bütün bölgeye hizmet veren hastanemiz deprem zamanında da bütün çalışanlar ailelerini unutup insanlara hizmet etti. Helikopter, uçak ambulanslarla depremzedeler diğer illere sevk edilip tedavileri devam etti. Bir de uzuvlarını kaybeden depremzedelere özel üretilen protezleri takılarak yürümeleri sağlandı" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör