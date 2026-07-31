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Giriş Tarihi: 31.07.2026

Amanos Dağları’nın eteğindeki Karaçay Şelalesi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Amanos Dağları’nın eteğindeki Karaçay Şelalesi
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Osmaniye'nin doğal güzelliğiyle öne çıkan, Amanos Dağları'nın eteğindeki Karaçay Şelalesi, etkileyici manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 25 metre yükseklikten dökülen Karaçay Şelalesi, Osmaniyelilerin uğrak noktası oldu. Ağaçlarla kaplı doğanın içinden geçen, 45 dakikalık bir yürüyüşle Karaçay'a ulaşanlar, şelalenin soğuk suyuna girip serinleme imkanı buluyor. Karaçay Şelalesi, bölgenin doğal cazibe merkezlerinden biri haline gelirken, son dönemde doğa tutkunlarının da gözde rotalarından biri oldu.

GÜVENLİ YÜRÜYÜŞ YOLLARI
Osmaniye Belediyesi, vatandaşların bu eşsiz manzarayı daha kolay görebilmesi için Karaçay Şelalesi Kanyon Yürüyüş Yolu Projesi'ni hayata geçirdi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte doğaseverlere daha konforlu ve güvenli bir yürüyüş rotası sunulması hedefleniyor. Şehrin doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan proje kapsamında bölgede modern ve güvenli yürüyüş yolları inşa edilirken, ziyaretçiler hem kolay ulaşım imkanına kavuşacak hem de doğayla iç içe huzurlu bir deneyim yaşayabilecek.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Amanos Dağları’nın eteğindeki Karaçay Şelalesi
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