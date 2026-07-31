AOSB sanayicisini dünyaya açıyor

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerin ihracat kapasitesini artırmak ve uluslararası pazarlarda görünürlüğünü güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen AIPEXPORT platformu, bölgedeki firmaların ürünlerini dijital ortamda sergilemelerine olanak sağlıyor. Platform, AOSB'nin dijital dönüşüm vizyonunun yeni halkalarından biri olarak sanayicilerin ürünlerine değer katıyor. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, küresel rekabetin giderek arttığı günümüzde dijital görünürlüğün ve uluslararası erişimin büyük önem taşıdığını belirterek, AIPEXPORT'un sanayicilere yeni ihracat fırsatları sunacağını söylüyor.

ÜRÜNLER DÜNYA PAZARLARINA AÇILIYOR

Bekir Sütcü, AIPEXPORT'un yalnızca bir ürün vitrini olmadığını, aynı zamanda bölgedeki üreticilerin uluslararası alıcılarla buluşmasını sağlayacak stratejik bir platform olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Firmalarımızın ürettiği katma değerli ürünlerin dünyanın farklı noktalarındaki alıcılara daha hızlı ulaşabilmesi için dijital altyapımızı güçlendiriyoruz. AIPEXPORT ile bölgemizde üretilen ürünler fotoğrafları, teknik bilgileri ve açıklamalarıyla birlikte ulusal ve uluslararası ziyaretçilerin erişimine açılıyor."

SANAYİCİ PORTALI İLE ENTEGRE ÇALIŞIYOR



AIPEXPORT'un, AOSB tarafından geliştirilen Sanayici Portalı ile entegre çalıştığını belirten Bekir Sütcü, firmaların sisteme yükledikleri ürünlerin doğrudan ihracat vitrinine aktarılabildiğini söyledi. Bu entegrasyon sayesinde firmaların ürün yönetim süreçlerinin kolaylaştığını ifade eden Sütcü, "Sanayicilerimiz ürünlerini tek bir platform üzerinden güncelleyebiliyor, yönetebiliyor ve uluslararası tanıtım imkanına kavuşuyor. Böylece hem zaman tasarrufu sağlanıyor hem de ürünlerimizin görünürlüğü artıyor" diye konuştu.



YENİ GENİŞLEME ALANLARI AÇILIYOR

Doluluk oranının yüzde 99, toplam istihdamın 41.723, toplam parsel sayısının 556, ihracat hacminin 2 milyar dolar, toplam alanın 2.225 hektar, faal firma sayısının 498 olduğu bölgede yabancı sermayeli 25 firma yer alıyor. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, 25 yabancı sermayeli firmanın da yer aldığı bölgenin genişleme alanı çalışmalarına devam ettiklerini ve bu kapsamda, büyüme hedefleri doğrultusunda planlanan 3. Genişleme Alanı Altyapı ve Yol Yapım İşleri'nin Etap-1 ve Etap-2 olmak üzere iki ayrı ihale kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı. Bekir Sütcü, 5 Haziran 2026 tarihinde yapılan ihalelere Etap-1 için 8, Etap-2 için ise 10 isteklinin katıldığını, ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından yüklenici firmalarla 17 Haziran 2026 tarihinde sözleşmeler imzalanarak yapım çalışmalarına başlandığını bildirdi. Sütcü şöyle devam etti: "Proje kapsamında yol, yağmur suyu, kanalizasyon, içme ve kullanma suyu ile enerji altyapıları inşa edilerek yeni sanayi parselleri üretime hazır hale getirilecek. Böylece sanayicilerin ihtiyaç duyduğu modern, güvenli ve sürdürülebilir altyapı oluşturulacak. Genişleme Alanı'nın tamamlanmasıyla birlikte bölgemizin yatırım kapasitesi artacak, yeni sanayi parselleri üretime kazandırılarak bölgeye yeni yatırımların çekilmesi sağlanacak. Bu arada, AOSB 3. Genişleme Alanı kapsamında gerçekleştirilecek altyapı ve yol yapım çalışmalarının teknik denetim ve koordinasyonunun sağlanmasına yönelik Kontrollük ve Danışmanlık Hizmeti Alım İşi ihalesi 14 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirildi. İhaleye 6 firma katıldı ve ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firma ile sözleşme de imzalandı. Bu hizmet sayesinde 3. Genişleme Alanı'nda yürütülen yatırımların planlanan süre, kalite ve teknik kriterlere uygun şekilde tamamlanması sağlanarak yeni sanayi alanlarının güvenli ve sürdürülebilir altyapıyla yatırımcılara kazandırılmasını hedefliyoruz."

HEDEF KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRMAK



AOSB'nin yalnızca altyapı yatırımlarıyla değil, teknoloji ve dijitalleşme projeleriyle de sanayicilerin yanında olmaya devam ettiğini belirten Bekir Sütcü, sözlerini şöyle tamamladı: "Bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımızın uluslararası pazarlarda daha görünür, daha erişilebilir ve daha rekabetçi olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AIPEXPORT ile üreticilerimizin ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki alıcılara ulaştırmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü ihracat, güçlü sanayi; güçlü sanayi ise güçlü bir ekonomi demektir. AOSB olarak sanayicilerimizin önünü açacak yenilikçi projeler üretmeye devam edeceğiz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör