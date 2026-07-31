Başkan Öntürk vizyonuyla HBB’den Hatay’a güçlü yarınlar

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Başkan Mehmet Öntürk'ün seçim döneminde kamuoyuyla paylaştığı projelerini birer birer hayata geçirmeye devam ediyor. 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden güçlendirilen Hatay'da altyapıdan üst yapıya, ulaşımdan spora kadar birçok alanda yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.

ALTYAPIDA DEV DÖNÜŞÜM

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU), başlatılan altyapı seferberliği kapsamında 2438 bin metre altyapı hattı döşedi. Önemli aşama kaydedilen Defne ilçesi Turunçlu Atık Su Tüneli ve Büyükçat İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile Antakya, Defne ve Samandağ'ın atık suları çevreye zarar vermeden arıtılarak tarımsal faaliyetlerde kullanılacak. Asi Nehri Islah Projesi ve Gölbaşı Su Temini Projesi gibi vizyon projeler ise şehre; sürdürülebilir su yönetimi, çevresel koruma ve yaşam kalitesinin artırılması açısından önemli katkı sağlayacak. SCADA sistemiyle su depoları ve pompalar uzaktan izlenerek enerji ve su tasarrufu sağlanırken Hatay'da ilk kez akıllı sayaç uygulama sistemi de devreye alındı. HATSU ve HBB tarafından hayata geçirilmeye başlanan toplam 80 megawatt kapasiteli güneş enerji santralleriyle; içme suyu tesislerinin enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması, enerji tasarrufu sağlanması ve 70 bin ton karbon salınımının azaltılması hedefleniyor.

2 YILDA 2505 KM ASFALT SERİMİ YAPILDI

Yol yatırımlarında önemli bir başarıya imza atan HBB, 2 yılda 15 ilçede toplam 2 bin 505 kilometre asfaltlama yaptığı yolları vatandaşların hizmetine sundu.

3. ÇEVRE YOLU YAPILIYOR

HBB, Antakya ile Defne mahallerini kapsayan 3. Çevre Yolu Projesi'ni de eş zamanlı olarak sürdürüyor.

RAYLI SİSTEM İÇİN TARİHÎ ADIM

HBB, Hatay'da uzun süredir beklenen raylı sistem projesinde önemli bir eşiği daha aştı. Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirecek, modern ve konforlu bir ulaşım imkânı sunacak olan projenin ön ihale aşaması tamamlandı. T.C. Devlet Demir Yolları teknik firmasıyla hayata geçirilecek proje sayesinde şehir içi ulaşımın ciddi ölçüde rahatlaması hedefleniyor. Saha çalışmaları ve teknik hazırlık süreçlerinin hız kazandığı raylı sistem, Hatay'ın geleceği için stratejik bir yatırım olacak.

SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

HBB'nin Antakya Saraycık Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Sağlıklı Yaşam Merkezi, özellikle engelli ve yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, ihtiyaç duydukları hizmetlere daha kolay erişmelerini sağlamak amacıyla hizmet vermeye hazırlanıyor. Toplam 2 bin 360 metrekare kapalı alana sahip ve iki kattan oluşan merkezde; fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, hidroterapi havuzu, spor ve egzersiz alanları, psikososyal destek birimleri, beslenme danışmanlığı, çocuk gelişimi ve eğitim alanları, kontrol muayene odaları, iç bahçe ve idari birimler yer alıyor. Böylece vatandaşların sağlık, rehabilitasyon ve sosyal hizmet ihtiyaçlarına tek merkezden erişebilmeleri hedefleniyor.



37 HALI SAHA BİTİRİLDİ

Spor yatırımlarında da önemli bir aşama kaydeden HBB, 15 ilçede yapımını planladığı 40 halı saha ve kafeteryanın 37'sini tamamladı.

PRESTİJ CADDELER YAPILIYOR

HBB, prestij cadde projeleri kapsamında Arsuz'da Sami Oytun Caddesi, Köyiçi Caddesi ve İskender Sayek Caddesi, Kırıkhan'da Tayfur Sökmen Caddesi, Dörtyol'da Mehmet Ocak Caddesi ile Hassa'da Bintaş ve Dervişpaşa caddelerini tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Öte yandan Arsuz, Defne, Hassa ve İskenderun'da yapımı devam eden prestij cadde projeleri de hızla sürüyor.

3 KÖPRÜ YAPILDI

İl genelinde Antakya Büyükdalyan-Karaali, Ekinci ve Gülderen köprülerini tamamlayarak hizmete açan HBB; Altınözü Çetenli Baştepe, Antakya Gülderen Leççe, Antakya Karlısu Gölet ve İskenderun Suçıkağı Hössem mevkilerinde yapımı süren 4 yeni köprüyle ulaşımın daha güvenli ve kesintisiz hâle getirilmeyi hedefliyor.

6 ANAOKULU TAMAMLANDI

İl genelinde çocuklara yönelik yatırımlarını aralıksız sürdüren HBB, planladığı 10 anaokulunun 6'sının yapımı tamamladı.

2 OLİMPİK HAVUZUN YAPIMI BİTTİ

GSB iş birliğinde, 6 noktada planladığı olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzu projelerinden 2'sinin inşasını bitirdi.

CAN DOSTLARA YENİ YUVA

HBB, Belen'de yapımını tamamladığı Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini 75 dönüm arazi üzerinde kurdu. Merkez; 9 farklı birim, 7 doğal yaşam alanı ve hayvan mezarlığından oluşuyor. Toplam 4.267 m² inşaat alanına sahip kompleks içerisinde; kedi odaları, köpek ameliyathanesi, tedavi üniteleri, sahiplendirme birimi ile mama üretim ve depolama alanları gibi pek çok özel alan yer alıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör