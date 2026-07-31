Ekonomiye büyük katkı sağlıyor

Adana'da 14'üncü 1-5 Nisan'da gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk ve tek şehir karnavalı olarak adını dünyaya duyuran "Nisanda Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı", sosyal ve kültürel yaşama katkısı kadar ekonomik anlamda da kent ve bölge ekonomisine önemli kazanımlar sağlamaya devam ediyor. Programlarıyla katılanlara unutamayacaklar günler yaşatan Nisanda Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalına yerli ve yabancı turistler akın etti.

EN ÇOK ÇOCUK ETKİNLİK ALANLARI ZİYARET EDİLDİ

Birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "çocuk etkinlik alanları" karnavalın en çok ziyaret edilen yerlerinin başında geldi. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, yapay zeka, felsefe, müzik, resim gibi sanat eğitimleri, eğitici ve bilişsel etkinlikler karnavalda yer aldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör