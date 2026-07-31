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Giriş Tarihi: 31.07.2026

Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi Adana'nın yeni kültür markası oldu

Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi Adana’nın yeni kültür markası oldu
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Sarıçam Belediyesi tarafından 13 Eylül 2025'te hizmete açılan Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi, kısa sürede Adana'nın kültür ve sanat hayatına yön veren önemli merkezlerden biri oldu. Ferdi Tayfur'un anısını yaşatmak amacıyla kurulan merkez, bugüne kadar yaklaşık 90 bin ziyaretçiyi ağırladı.

SANATIN YAȘAYAN MERKEZİ
Merkez, müzenin yanı sıra yıl boyunca düzenlenen kurslar ve etkinliklerle yaşayan bir kültür kompleksi olarak hizmet veriyor. Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle faaliyet gösteren Nisan Yağmuru Sanat Merkezi'nde el sanatları kursları düzenlenirken, bağlama, gitar ve çeşitli enstrüman eğitimleriyle çocuklar ve gençler sanatla buluşuyor. Kır Çiçekleri Sanat Atölyesi ve Şekerci Çırağı Sanat Atölyesi de çocuklar ve gençlerin sanatsal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor.

ETKİNLİKLERİN BULUȘMA NOKTASI
Merkez bünyesindeki Emmioğlu Yazlık Sineması'nda Yeşilçam nostalji geceleri, çocuk sinemaları, aile etkinlikleri ve Süper Lig maçlarının dev ekrandan yayınları düzenleniyor. Bunun yanı sıra mini konserler, tiyatro gösterileri, söyleşiler, konferanslar ve anma programlarıyla merkez yıl boyunca canlılığını koruyor. Yerel sanatçılar da burada sahne alarak eserlerini sanatseverlerle buluştururken, merkez Adana'nın kültür sanat yaşamına önemli katkı sunuyor.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SARIÇAM #FERDİ TAYFUR

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Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi Adana'nın yeni kültür markası oldu
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