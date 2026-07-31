Gündoğdu Türkiye birinciliğini kaptırmıyor

ADANA Gündoğdu Koleji (AGK) sınavlarda gösterdikleri başarılarıyla göz dolduruyor. LGS'de tüm soruları doğru cevaplayıp 500 tam puan alan öğrenciler Burak Talha Erdeve ve Aras Sarı Türkiye birincileri arasında yer aldılar. Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, "Büyük başarı ve gurur, öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerimizi kutlarım" dedi. Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, "Tüm paydaşlarımızın emeğiyle üç senedir üst üste birinci çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl da 2026 LGS'de 2 Türkiye 1.'si çıkarmanın mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan ve Türkiye 1.'si olan sevgili öğrencilerimiz Burak Talha Erdeve ve Aras Sarı bizleri gururlandırdılar. Sevgili öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz" diye konuştu.

386 ÖĞRENCİNİN BAŞARISI

Adana Gündoğdu Koleji Ortaokul Müdürü Hüsnü Arda ise "Ayrıca 2026 LGS'de üstün başarı gösteren 386 öğrencimizi de tek tek tebrik ediyor, bu zorlu süreçte çocuklarımızı destekleyen tüm anne ve babalarımıza ayrı ayrı saygılarımızı sunuyoruz. Yıllardır elde ettiğimiz başarılarda en büyük pay sahibi olan öğretmenlerimize, yöneticilerimize, velilerimize ve emeği geçen tüm Gündoğdu ailesine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör