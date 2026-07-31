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Giriş Tarihi: 31.07.2026

Hatay, eser ve hizmet siyasetiyle yeniden yükseldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da 185 bin konutun teslim edildiğini belirterek ulaşım, tarım, çevre ve sosyal yaşamı kapsayan projelerle kentin yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Hatay, eser ve hizmet siyasetiyle yeniden yükseldi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraşlı merkezli depremlerinin ardından Hatay'da başlayan yeniden inşa sürecine ilişkin SABAH'a açıklamalarda bulundu. Yayman, "Depremin ilk gününden itibaren söylediğimiz bir şey vardı: Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracağız. Çünkü Hatay bizim için sadece bir şehir değildir; tarihimizin, medeniyetimizin, kardeşliğimizin ve ortak hafızamızın önemli bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz, 6 Şubat depremlerinin ardından tarihin en büyük ihya ve inşa seferberliklerinden birini başlattı" dedi. Yayman, Hatay'a yapılan eserlerle ilgili şunları söyledi:
AMANOS TÜNELİ: Bu projeyi yalnızca bir ulaşım yatırımı olarak değerlendirmek eksik olur. Amanos Tüneli; Hatay'ın üretim gücünü artıracak, sanayisini büyütecek, ihracatını güçlendirecek ve lojistik kapasitesini yeni bir seviyeye taşıyacaktır. İskenderun Limanı, Organize Sanayi Bölgeleri ve Amik Ovası arasında kurulacak güçlü ulaşım ağı, şehrimizin ekonomik potansiyelini daha da büyütecektir

BELEN OTOYOL PROJESİ: Belen Otoyol Projesi tamamlandığında sadece trafik rahatlamayacak; zamandan, yakıttan ve maliyetten tasarruf sağlanacak, lojistik süreçler hızlanacaktır. Bu da Hatay'ın ticaretine ve ihracatına doğrudan katkı sunacaktır. Biz "Yol medeniyettir." anlayışıyla hareket ediyoruz. Yol yapmak; insanımızın hayatını kolaylaştırmak, üreticimizin önünü açmak ve şehirlerimizi birbirine daha güçlü bağlamak demektir.
HATAY HAVALİMANI: Bir havalimanı; yatırım demektir, ticaret demektir, turizm demektir, şehirlerin dünyaya açılan kapısı demektir. Hatay'ın yeniden ayağa kalkması için havalimanımızın güçlü şekilde hizmet vermesi büyük önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Hatay'ın ulaşım altyapısını daha güçlü hale getirmek için çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir.
ASİ NEHRİ ISLAH PROJESİ: Hatay'ın sembollerinden biri olan Asi Nehri, sadece doğal bir değer değil, aynı zamanda şehrimizin tarihinin ve kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Asi Nehri Islah Projesi ile taşkın riskinin azaltılması, çevre düzenlemelerinin güçlendirilmesi ve daha güvenli yaşam alanlarının oluşturulması hedeflenmektedir.
REYHANLI SULAMA PROJESİ: Reyhanlı Ovası da sadece Hatay'ın değil, ülkemizin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biridir. Bugün tarımın en önemli meselesi suyun doğru ve verimli kullanılabilmesidir. İklim değişikliği, kuraklık riski ve artan üretim ihtiyacı, modern sulama sistemlerini artık bir tercih değil zorunluluk haline getirmiştir.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#HÜSEYİN YAYMAN #HATAY

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Hatay, eser ve hizmet siyasetiyle yeniden yükseldi
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