İskenderun hızla ayağa kalkıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır yara alan İskenderun, Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in göreve gelmesiyle birlikte yeniden ayağa kalkma sürecine girdi. Bölgenin en büyük Sahil Rekreasyon ve Sahil Düzenleme Projesi ile kent, yeniden cazibe merkezi haline gelirken yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonuyla hayata geçirilen Recep Tayyip Erdoğan Sahil Parkı, kentin yeniden doğuşunun simgesi oldu.

Göreve gelir gelmez "Nazlı İskenderun'u eski günlerine kavuşturacağız" hedefiyle çalıştıklarını belirten Başkan Mehmet Dönmez, bir dönem depremin izlerini taşıyan sahilin bugün ailelerin güvenle vakit geçirdiği, çocukların oyun oynadığı ve sosyal yaşamın yeniden canlandığı örnek bir yaşam alanına dönüştüğünü söyledi.

Dönmez, projenin yalnızca bir çevre düzenlemesi değil, İskenderun'un geleceğine duyulan güvenin de güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti.

"AMACIMIZ ÖNCE HALKIMIZIN PSİKOLOJİSİNİ DÜZELTMEKTİ"

Seçim sürecinde "makamda değil, sahada olacağız" sözünü verdiklerini hatırlatan İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, göreve geldikleri günden bu yana depremde zarar gören bulvar, cadde ve kaldırımları modern standartlarda yeniden inşa ettiklerini söyledi. Çiçeklendirme ve yeşil alan düzenlemeleriyle vatandaşları hafriyat görüntülerinden uzaklaştırmayı ve kentin moralini yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Dönmez, belediyeye kazandırılan asfalt plenti sayesinde asfaltı kendi imkanlarıyla üreterek hem çalışmaları hızlandırdıklarını hem de önemli ölçüde tasarruf sağladıklarını ifade etti. Dönmez, "Ürettiğimiz her ton asfalt, hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet olarak geri dönüyor" dedi.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN ÖRNEK PROJESİ: HUZUR KAFELER



Emeklilerin sosyal yaşamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Huzur Kafeler, Türkiye'de örnek gösterilen sosyal belediyecilik projeleri arasında yer alıyor. Binlerce vatandaşa hizmet veren tesislerde emeklilere dinlenebilecekleri konforlu sosyal alanlar sunuluyor.

Huzur Kafelerin insan odaklı belediyecilik anlayışının önemli projelerinden biri olduğunu belirten İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Belediye Meclisi kararıyla emeklilere ücretsiz çay ve pasta ikramı yapıldığını, kadın-erkek ayrımı gözetilmeksizin ücretsiz kuaförlük hizmeti de verildiğini söyledi. Dönmez, uygulamanın emeklilerin sosyal hayata daha aktif katılımını sağladığını ve vatandaşlardan büyük memnuniyet gördüğünü ifade etti.

GENÇLERİN GELECEĞE HAZIRLANDIĞI ORTAM!

"Bir şehrin geleceğinin gençleriyle şekilleneceğine inanıyoruz" diyen Başkan Dönmez, "Bu anlayışla Denizciler ve Ziraat Park'ta hizmete açtığımız modern kütüphanelerimiz, öğrencilerimizin güvenli ve konforlu ortamlarda ders çalışabilecekleri, sınavlarına hazırlanabilecekleri yaşam alanlarına dönüşmüştür. Kütüphanelerimizde gençlerimize yalnızca çalışma ortamı sunmuyor; çay, kahve ve çeşitli ikramları da tamamen ücretsiz olarak sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki gençlerimize yapılan her yatırım, İskenderun'un geleceğine yapılan yatırımdır" sözleriyle tamamladı.

YENİ SOSYAL YAŞAM ALANLARI GELİYOR



İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, verdikleri sözleri birer birer hayata geçirdiklerini belirterek, kentin sosyal yaşamını güçlendirecek yeni projelerin devam ettiğini söyledi.

Sahilde hayata geçirilecek Kadın Kafe, Genç Kafe ve Millet Kafe projeleriyle kadınlara, gençlere ve toplumun tüm kesimlerine hitap eden yeni sosyal yaşam alanları oluşturacaklarını ifade eden Dönmez, bu yatırımlarla sahilin yalnızca yürüyüş yapılan bir alan olmaktan çıkarılarak her yaştan vatandaşın keyifle vakit geçireceği yaşayan bir merkeze dönüşeceğini söyledi.

TARİHİ VE TİCARİ DEĞERLER YENİDEN CANLANIYOR

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, kentin ticari hafızasını yeniden ayağa kaldıracak projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, Ayakkabıcılar Çarşısı'nı modern mimarisi ve güvenli yapısıyla yeniden hizmete sunduklarını söyledi. Dönmez, kentin simge lezzetlerinden döner kültürünü yaşatacak Paç Meydanı Dönerciler Çarşısı projesini de hayata geçirdiklerini belirterek, "Kültürel kimliğimizi ve ticari değerlerimizi korurken İskenderun'u geleceğe taşıyacak yatırımları sürdürüyoruz" dedi.

AQUA PARK PROJESİ



İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, kısa süre içinde temeli atılacak Aqua Park Projesi ile çocuklar, gençler ve aileler için modern bir sosyal yaşam alanı oluşturacaklarını söyledi. Su oyun alanları, yeşil alanlar ve dinlenme bölümleriyle hizmet verecek tesisin, yaz aylarında kentin önemli cazibe merkezlerinden biri olacağını belirten Dönmez, projenin İskenderun'un sosyal yaşamına değer katacağını ifade etti.

KADIN KÜLTÜR EVLERİ KADINLARA DESTEK OLUYOR



Kadınların sosyal ve mesleki gelişimine yönelik projeleri sürdürdüklerini belirten Başkan Mehmet Dönmez, Kadın Kültür Evlerinde ücretsiz kuaförlük hizmetinin yanı sıra el sanatları, dikiş-nakış, kişisel gelişim ve meslek edindirme kursları düzenlendiğini söyledi. Dönmez, kültürel etkinlikler ve eğitim programlarıyla kadınların üretime, sosyal yaşama ve istihdama daha aktif katılımını desteklediklerini belirterek, kadınların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerin devam edeceğini ifade etti.



İSKENDERUN KÜLTÜR VE SANATLA CANLANIYOR

Mehmet Dönmez, kenti yalnızca altyapı yatırımlarıyla değil, kültür ve sanat etkinlikleriyle de geleceğe hazırladıklarını belirtti. Festival, konser, tiyatro, açık hava sinemaları ve Genç Sahne projeleriyle İskenderun'un sosyal yaşamını güçlendirdiklerini ifade eden Dönmez, yıl boyunca düzenlenen etkinliklerle kenti Akdeniz'in önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör