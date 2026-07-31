Kalkınma rotasında bütüncül anlayış

Adana, sanayi yatırımlarından liman projelerine, demir yolu hatlarından tarıma dayalı ihtisas bölgelerine kadar birçok alanda büyük bir ekonomik dönüşüme hazırlanıyor. Adana Valisi Mustafa Yavuz, Ceyhan–Yumurtalık hattı merkezli yatırımlarla şehrin üretim kapasitesinin büyütüleceğini, dış ticaretteki gücünün artırılacağını ve on binlerce kişiye yeni istihdam alanı oluşturulacağını söyledi. SABAH'A konuşan Vali Mustafa Yavuz, Adana'nın özellikle ekonomik alandaki gelişimiyle ilgili bilgiler verirken, üretim kapasitesinin artırılması ve istihdam alanlarının genişlemesi yönündeki çalışmalara vurgu yaptı. Vali Yavuz, "Ceyhan– Yumurtalık hattındaki stratejik projelerden yeni organize sanayi alanlarına, ana konteyner limanından tarıma dayalı ihtisas bölgelerine kadar yürütülen çalışmalarla üretim kapasitesini büyütmeyi, istihdam imkânlarını artırmayı ve şehrimizin dış ticaretteki konumunu güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

KALKINMA KORİDORU

Adana'da, üretim, ulaşım, lojistik ve nitelikli insan kaynağı arasında bütünlük kurmak istediklerini kaydeden Vali Mustafa Yavuz "İlimizde 4 organize sanayi bölgesi, 1 enerji ihtisas endüstri bölgesi, 1 kimya endüstri bölgesi, 3 özel endüstri bölgesi, 1 serbest bölge, 1 münferit yatırım yeri ve 7 küçük sanayi sitesi, üretim altyapımızın temelini oluşturmaktadır" dedi. Adana'daki büyük dönüşümün merkezinde Ceyhan–Yumurtalık hattının yer aldığını vurgulayan Vali Mustafa Yavuz, "Bu hat; Türkiye'nin enerji, petrokimya, kimya sanayisi ve dış ticaret hedefleri bakımından stratejik bir konuma sahiptir. Toplam 2 bin 756 hektara ulaşan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Türkiye'de ilan edilen ilk endüstri bölgesidir. Bölgede imar uygulaması onaylanmış, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi için yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Hayata geçirilmesi planlanan tesisin, ülkemizin polipropilen ithalatının yüzde 20'sini karşılaması ve cari açığın azaltılmasına yıllık yaklaşık 250 milyon dolarlık katkı sunması öngörülmektedir" diye konuştu.

İSTİHDAM ALANI

Bu üretim eksenini kimya sanayisine yönelik yeni alanlarla büyütmek adına adımlar atıldığını kaydeden Adana Valisi Mustafa Yavuz şunları söyledi: "Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerimizde yaklaşık 3 bin hektarlık alanda kurulan Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'nin 10 Ocak 2026 tarihinde ilan edilmesi, bölgenin geleceği açısından önemli bir eşik olmuştur. Ceyhan– Yumurtalık hattında hayata geçirilecek büyük ölçekli projelerin on binlerce yeni istihdam oluşturacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle bölgeye özel mekânsal planlama kapsamında, üretim alanlarının gerektirdiği teknik altyapının yanı sıra artacak nüfusun konut, sağlık, eğitim ve diğer sosyal donatı ihtiyaçlarını da bütüncül bir yaklaşımla ele alacak projeler için çalışıyoruz."

STRATEJİK KAPI

Üretim kapasitesini büyütmek kadar, ürünlerin değeri dünya pazarlarına hızlı ve rekabetçi maliyetlerle ulaştırmayı da önemsediklerini belirten Vali Mustafa Yavuz, bu üretim koridorunun dış dünyaya açılan kapısının, Adana Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı olacağını belirtti. Yumurtalık ilçesinde planlanan limanın, yıllık 9 milyon TEU konteyner elleçleme kapasitesine ulaşacak şekilde projelendirildiğini kaydeden Vali Yavuz şu bilgileri verdi: "Tam kapasitede farklı büyüklüklerde, yılda 10 bine yakın geminin limana yanaşması öngörülmektedir. Projenin inşaat aşamasının 3 yıl sürmesi planlanmaktadır. Limanın inşaat döneminde 500, işletme döneminde ise yaklaşık 4 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlaması öngörülmektedir. Liman, Adana ile birlikte İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da üretilen ürünlerin dünya pazarlarına ulaşmasını kolaylaştıracaktır." Limanın sağlayacağı üstünlüğün, Yumurtalık Serbest Bölgesi'nin üretim ve dış ticaret kapasitesini de büyüteceğinin altını çizen Vali Mustafa Yavuz, "Farklı sektörlerde 33 firmanın faaliyet gösterdiği bölge, 2025 yılı sonunda 2 bin 286 kişiye doğrudan, yaklaşık 3 bin kişiye dolaylı istihdam sağlamış ve 2 milyar 389 milyon doları aşan ticaret hacmine ulaşmıştır. Yüzde 43 seviyesindeki doluluk oranı ise yeni yatırımlar için önemli bir gelişme alanı bulunduğunu göstermektedir. Bir limanın stratejik değeri, sahip olduğu kapasite kadar, üretim merkezleriyle kurduğu hızlı ve kesintisiz bağlantılarla belirlenir. Bu nedenle Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı'nı demir yolu ve karayolu yatırımlarıyla birlikte ele alınan kapsamlı planlamalar gerçekleştirilmektedir" dedi.

DEMİR YOLLARI PROJELERİ

Adana Valisi Mustafa Yavuz, demiryolu projeleri hakkında da bilgi verdi. Vali Yavuz, şunları kaydetti: "Mersin–Adana–Osmaniye– Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi toplam 312,5 kilometre uzunluğunda, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilmektedir. Bu hatta, saatte 200 kilometre hız yapabilen tren kullanılacaktır. Projede yaklaşık yüzde 90 fiziki ilerlemeye ulaşılmıştır. Hat tamamlandığında Adana–Mersin arasındaki seyahat süresinin 35 dakikaya, Adana–Gaziantep arasındaki seyahat süresinin ise 1 saat 40 dakikaya düşmesi öngörülmektedir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör