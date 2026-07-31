Karavan tutkunlarının yeni gözdesi Sarıçam

Sarıçam Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve bölgenin ilk karavan parkı olma özelliğini taşıyan Sarıçam Belediyesi Karavan Parkı, kısa sürede doğa turizminin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Yörük Ormanı içerisinde yaklaşık 13 bin 500 metrekarelik alana kurulan ve 150 karavan kapasitesine sahip tesis, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Karavan kullanıcılarının yanı sıra kampçılar, bisiklet toplulukları, motosiklet kulüpleri ve doğa yürüyüşü gruplarının da uğrak noktası haline gelen tesis, özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçiler hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de Sarıçam'ın doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buluyor.

MODERN ALTYAPIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Karavan Parkı, elektrik ve temiz su bağlantıları, internet altyapısı, duş, banyo, lavabo ve tuvaletlerin yanı sıra güvenlik hizmetleri ve sosyal kullanım alanlarıyla misafirlerine konforlu bir konaklama imkânı sunuyor. Tesisin yanında bulunan sosyal tesis de ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamasını kolaylaştırıyor.

SOSYAL BULUŞMA NOKTASI

Karavan kulüplerinin buluşmaları, kamp organizasyonları, doğa söyleşileri ve açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapan tesis, bisiklet ve motosiklet gruplarının da önemli duraklarından biri oldu. Yörük Ormanı'nda gerçekleştirilen doğa yürüyüşleri ve kamp etkinlikleri özellikle aileler ve gençlerden ilgi görüyor.

İLÇE EKONOMİSİNE KATKI

Karavan Parkı'nın gördüğü yoğun ilgi Sarıçam ekonomisine de hareketlilik kazandırdı. Farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler ilçe merkezindeki işletmelerden alışveriş yaparken, bölgenin doğal ve kültürel değerlerini de yakından tanıma fırsatı buluyor. Böylece alternatif turizm potansiyelinin güçlenmesiyle ilçe ekonomisine de katkı sağlanıyor.

"BEKLENTİLERİMİZİN ÜZERİNDE İLGİ GÖRÜYOR"

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Karavan Parkı'nın kısa sürede önemli bir cazibe merkezine dönüştüğünü belirterek, "Hedefimiz sadece karavanların konaklayacağı bir alan oluşturmak değildi. İnsanların doğayla buluşabileceği, güven içinde vakit geçirebileceği örnek bir yaşam alanı oluşturmayı amaçladık. Açılışın ardından gördüğümüz yoğun ilgi, doğru bir yatırım yaptığımızı gösteriyor" dedi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden karavan severleri, kampçıları, bisiklet ve motosiklet topluluklarını Sarıçam'da ağırladıklarını ifade eden Uludağ, tesisin güçlü altyapısı ve sunduğu hizmetlerle ziyaretçi memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedeflediklerini söyledi. Uludağ, önümüzdeki dönemde ulusal karavan buluşmaları, doğa festivalleri, bisiklet organizasyonları ve kamp etkinlikleri düzenleyerek Karavan Parkı'nı yılın her döneminde yaşayan bir turizm merkezi haline getirmeyi planladıklarını kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör