Kırıkhan’da dev dönüşüm

Kırıkhan Belediyesi; altyapıdan üstyapıya, sosyal tesislerden çevre düzenlemelerine kadar pek çok yatırımı eş zamanlı olarak sürdürüyor. Ekipler, 17 merkez ve 56 kırsal mahallede her gün ortalama 30 farklı noktada hizmet üretirken, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan ilçe, Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik öncülüğünde yeniden ayağa kalkıyor. Deprem sonrası yapılanmayı sadece yapı onarımı olarak görmeyen belediye; değişen nüfus yapısını, yeni konut alanlarını ve ulaşım akslarını dikkate alarak kronik sorunlara kalıcı çözümler üretiyor. Bu dönüşümün en önemli ayağını ise semt pazarları oluşturuyor.

PAZARLAR SOKAK ARALARINDAN ÇIKARILIYOR

Sokak aralarında kurulan pazarların neden olduğu trafik, otopark, hijyen ve güvenlik sorunlarına son vermeyi hedefleyen Kırıkhan Belediyesi, ilçedeki dört semt pazarını da kapsayan uzun vadeli bir dönüşüm planını hayata geçiriyor. Toplam 29 dönümlük alanda uygulanacak projeler tamamlandığında tüm pazarlar kapalı, modern ve sosyal donatılara sahip tesislerde hizmet verecek. Tesislerde otopark, zabıta/güvenlik noktaları, mescit, çocuk bakım odası, kafeterya ve WC yer alacak.

DÖRT SEMT PAZARINDA DÖNÜŞÜM

Çarşamba Pazarı (Sembol Yatırım): Çankaya ve Aydınlı mahallelerinin kesişiminde yükselen tesis; 12.877 m2 toplam alan, 9.700 m2 kapalı pazar alanı ve 3.177 m2 otoparktan oluşuyor. 38 milyon 417 bin TL maliyetli projenin 8 Aralık 2026'da tamamlanması planlanıyor. Tesis açıldığında Hatay'ın en büyük, Türkiye'nin ise 9. en büyük kapalı semt pazarı olacak.

Pazartesi Pazarı: Menderes Mahallesi'ndeki geçici yaşam alanının tahliyesinin ardından 5 dönümlük alana inşa edilecek modern kapalı tesise taşınacak.

Cumartesi Pazarı: Bahçelievler Mahallesi'nde yaklaşık 7 dönümlük alanda kurulacak. Tesis; Bahçelievler, Kurtuluş, Fatih, Barbaros ve Karataş mahallelerinin yanı sıra yeni TOKİ konutlarına da hizmet verecek.

Pazar Pazarı: Mimar Sinan Mahallesi TOKİ konutları yanındaki Albayrak Geçici Yaşam Merkezi alanına taşınarak 4 dönümlük kapalı pazar alanına kavuşacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör