Küresel arenada parlayan eğitim üssü Mersin Üniversitesi

1992 yılından bu yana eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında gelişimini sürdüren Mersin Üniversitesi, yaklaşık 50 bin öğrencisi ve 5 bini aşkın akademik ve idari personeliyle Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor. 19 fakülte, 40 araştırma merkezi ve enstitüleriyle geniş bir akademik altyapıya sahip üniversite, uluslararası başarılarıyla da dikkat çekiyor. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından akredite edilen Mersin Üniversitesi, CWUR 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda 20 bini aşkın üniversite arasında 1.165'inci sıraya yükselirken, Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk 15 içerisinde yer aldı. Tıp, Eczacılık, Mühendislik ve Eğitim fakültelerindeki çok sayıda program da ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından onaylandı.

ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİDE GÜÇLÜ EKOSİSTEM

Bilimsel üretimi uygulamaya dönüştüren üniversite, TÜBİTAK destekli projeler ve TEKNOFEST başarılarıyla adından söz ettiriyor. İnsansız hava araçları, su altı robotları ve akıllı tarım sistemleri gibi projeler geliştiren öğrenciler, ulusal yarışmalarda önemli dereceler elde ediyor. Üniversite bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisi ile Mersin Teknopark (Technoscope), bilişimden savunma sanayisine kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren 124 aktif firmaya ev sahipliği yapıyor. Bu yapı sayesinde öğrenciler, eğitim hayatları devam ederken girişimcilik ve teknoloji geliştirme süreçlerine katılma imkânı buluyor.

ÖĞRENCİ DOSTU KAMPÜS YAŞAMI

Mersin Üniversitesi, öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştıran sosyal uygulamalarıyla da öne çıkıyor. Kampüste sunulan uygun fiyatlı yemek hizmeti, kafelerde uygulanan öğrenci indirimleri, ücretsiz ring seferleri ve kampüs genelindeki Wi-Fi 6 altyapısı öğrencilerin günlük yaşamına katkı sağlıyor. Merkez Kütüphane ise sınav dönemlerinde 7 gün 24 saat hizmet vererek öğrencilere kesintisiz çalışma ortamı sunuyor. Zengin dijital kaynak altyapısıyla Türkiye'nin önde gelen üniversite kütüphaneleri arasında gösterilen merkez, öğrencilerin akademik çalışmalarını destekleyen önemli bir merkez konumunda bulunuyor.

YEŞİL KAMPÜS VİZYONUYLA ÖNE ÇIKIYOR

Çevre dostu uygulamalarıyla dikkat çeken Mersin Üniversitesi, GreenMetric 2025 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda 202'nci sırada yer aldı. Dünya Bankası desteğiyle kurulan güneş enerji santralleri sayesinde kendi enerjisinin önemli bir bölümünü üreten üniversite, yıllık milyonlarca liralık enerji tasarrufu sağlıyor. Sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarıyla karbon emisyonunu azaltan üniversite, çevreci kampüs uygulamalarıyla Türkiye'de örnek gösterilen yükseköğretim kurumları arasında bulunuyor.

SPOR, KÜLTÜR VE ENGELSİZ KAMPÜS

YÖK tarafından verilen "Spor Dostu Kampüs" unvanına sahip olan Mersin Üniversitesi, olimpik spor tesisleri, kapalı yüzme havuzları ve modern spor alanlarıyla öğrencilerine zengin sosyal olanaklar sunuyor. Her yıl düzenlenen MEÜFEST etkinlikleri binlerce öğrenciyi bir araya getirirken, erişilebilir kampüs çalışmaları sayesinde üniversite YÖK erişilebilirlik ödüllerinde Türkiye dördüncülüğü başarısını elde etti.



REKTÖR YAŞAR'DAN TERCİH ÇAĞRISI

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, tercih dönemindeki aday öğrencilere seslenerek, üniversitenin kaliteli eğitim anlayışı, uluslararası akreditasyonları, çevreci kampüsü ve güçlü akademik kadrosuyla gençlere yalnızca bir diploma değil, geleceğe güvenle bakabilecekleri bir kariyer sunduğunu belirtti. Yaşar, bilim, araştırma, teknoloji, sanat ve sporun bir arada bulunduğu kampüs ortamında öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerini desteklediklerini ifade ederek, gençleri Mersin Üniversitesi ailesine katılmaya davet etti.

NEDEN MERSİN ÜNİVERSİTESİ?

Evrensel Kalite Onayı: MÜDEK, TEPDAD, FEDEK gibi ulusal ve uluslararası kurumlarca akredite edilmiş sayısız diploma programı. Küresel Görünürlük: CWUR sıralamasında dünyada ilk 1.165 içinde yer alma başarısı ve zengin Erasmus değişim ağı. Öğrenci Odaklı Ekonomi: Bütçe dostu 24 TL'lik menüler, kafelerde sürekli indirim ve kampüs içi ücretsiz ulaşım imkânı. Kesintisiz Eğitim Desteği: Sınav haftalarında 7/24 açık kalan, ikramlarla desteklenen ve Türkiye'de ilk 5'e giren dijital kütüphane altyapısı. Örnek Sürdürülebilirlik: Güneş enerjisiyle kendi elektriğini üreten, dünyanın en yeşil 202. kampüs alanı. İnovasyon ve Girişimcilik: TEKNOFEST projelerine tam destek, girişimcilere rehberlik eden teknopark ve kuluçka merkezleri. Sorunsuz Barınma ve Ulaşım: Yeni havalimanı avantajı ve kampüs çevresinde kümelenmiş 10 büyük KYK yurdu. Ödüllü Sosyal Hayat: "Spor Dostu Kampüs" tescili, olimpik standartlarda tesisler ve hafızalara kazınan bahar şenlikleri. Kapsamlı Rehberlik Hizmeti: Kariyer Merkezi ve Psikolojik Danışmanlık birimleriyle öğrenim süresi boyunca kesintisiz uzman desteği. Yaşanabilir Şehir: Doğası, denizi ve ekonomik yapısıyla Türkiye'nin en öğrenci dostu 2. şehri unvanına sahip Mersin avantajı!

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör