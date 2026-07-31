Memişoğlu tarım ihracatta 100 ülkeye ulaştı

Türkiye'de hububat ve bakliyat sektörünün lider şirketlerinden Memişoğlu Tarım, üretim kapasitesini artıran yatırımları, ihracatta pazar çeşitliliğine dayalı büyüme stratejisi ve sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle küresel pazarlardaki konumunu güçlendiriyor. Günlük 4 bin ton üretim kapasitesine ulaşan şirket, üretiminin yüzde 55'ini 100 ülkeye ihraç ederken, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği yeni projelerle uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Üyesi Tuba Memiş, son 5 yılda gerçekleştirilen yatırımlarla büyümeye devam ettiklerini açıkladı. Memiş, "Mersin'de iki farklı lokasyonda üretim tesislerimiz var. Ana kampüsümüzde üretim alanımızın büyüklüğü 120 bin metrekareye ulaşarak dünyanın en büyük üretim merkezlerinden biri haline geldi. Her yıl açıklanan İSO 500 ve TİM 1000 listelerinde yıllardır yerimizi alıyoruz. Yatırım yapmak bizim şirket kültürümüz. Kazandığını yatırıma dönüştüren bir yapımız var" dedi. Yaklaşık 100 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Memiş, ihracatta tek bir bölgeye bağımlı kalmayan dengeli bir pazar yapısı oluşturduklarını vurguladı. Rusya, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Güney Asya'nın en güçlü pazarlar arasında yer aldığını belirten Memiş, son yıllarda Çin'in de ihracat pazarları açısından stratejik hedef ülkelerden biri haline geldiğini söyledi. Özellikle nohut ihracatında Türkiye'nin öncü şirketleri arasında yer aldıklarını kaydeden Memiş, Çin'de değişen tüketim alışkanlıklarıyla birlikte bakliyat talebinin hızla arttığını, bu gelişmenin önümüzdeki yıllarda dünya bakliyat ticaretini yeniden şekillendirebileceğini ifade etti. Afrika'nın da en yüksek büyüme potansiyeli taşıyan bölgelerden biri olduğuna dikkati çeken Memiş, Etiyopya ve Sudan'daki güçlü konumlarını Güney ve Orta Afrika ülkelerine yaymayı hedeflediklerini dile getirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör