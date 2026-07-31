Mersin’de kalıcı değerin 50 yılı

Temelleri 1975 yılında atılan Saray İnşaat, yarım asırlık yolculuğu boyunca Mersin'in gelişimine yön veren, güven ve kalite anlayışıyla öne çıkan projelere imza attı. Şirket, geçen elli yıl içinde yalnızca yapılar inşa etmekle kalmadı, farklı yaşam biçimlerine ve değişen kent dinamiklerine cevap veren, uzun yıllar değerini koruyan yaşam alanları üreterek kentin gelişim hikayesinin önemli bir parçası oldu. Mersin'in büyümesini ve dönüşümünü yakından takip eden Saray İnşaat, her dönemin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek yatırım yaptığı bölgeleri geleceğin yaşam merkezleri olarak öngördü. Özellikle Yenişehir başta olmak üzere Mersin'in en prestijli ve en yüksek potansiyele sahip lokasyonlarında geliştirdiği projelerle, modern şehir yaşamına nitelikli bir bakış kazandırdı. Bugün Saray İnşaat imzasını taşıyan projeler, güçlü lokasyonları, özgün mimari anlayışları, yüksek yapı kalitesi ve uzun vadeli yatırım değeriyle öne çıkıyor. Konut, villa, ofis, residence ve karma kullanım projeleriyle farklı yaşam ve yatırım beklentilerine cevap veren şirket, estetik, mühendislik ve işlevselliği aynı anlayışta buluşturarak kullanıcılarına yalnızca bir yapı değil, kalıcı bir yaşam değeri sunuyor. Yaklaşık elli yıllık bilgi birikimi, deneyimli kadrosu ve yenilikçi vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Saray İnşaat, gelişen yapı teknolojilerini, çağdaş mimari yaklaşımları ve değişen kullanıcı beklentilerini yakından takip ederek her yeni projesinde kalite standartlarını daha ileriye taşımayı hedefliyor. Saray İnşaat, yarım asırlık deneyimini geleceğe taşıyarak Mersin'in en seçkin lokasyonlarında yeni nesil konut, villa, ofis ve karma yaşam projeleri geliştirmeye devam ediyor. Yaşam kalitesini yükselten, mimari estetiği fonksiyonellikle buluşturan ve geleceğe değer bırakan projeleriyle, şehrin gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör