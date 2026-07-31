Nerissa Mefa’da hayat başladı

MEFA İnşaat, 40 yılı aşkın sektör tecrübesiyle hayata geçirdiği Nerissa Mefa projesiyle Mersin'de nitelikli yaşam anlayışını geleceğe taşımaya devam ediyor. Teslim süreci devam eden projede bugün yaşam tüm canlılığıyla sürerken, ev sahipleri, güvenli, konforlu ve sosyal bir yaşamın ayrıcalığını deneyimliyor. MEFA Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ucuz, Nerissa Mefa'nın yalnızca bir yapı değil, uzun yıllar değerini koruyacak bir yaşam alanı olarak tasarlandığını belirterek şunları söyledi: "Nerissa Mefa'yı planlarken hedefimiz sadece konut üretmek değildi. İnsanların güvenle yaşayacağı, çocuklarını huzur içinde büyüteceği, sosyal yaşamın merkezinde olacakları bir yaşam alanı oluşturmayı amaçladık. Bugün burada başlayan yaşam ve mutlu komşuluk ilişkileri, doğru bir projeye imza attığımızın en önemli göstergesidir. Sınırlı sayıdaki son dairelerimizle yeni komşularımızı da Nerissa Mefa ailesine katılmaya davet ediyoruz."

TEKNOLOJİ VE KONFOR Bİ ARADA

MEFA İnşaat'ın 40 yılı aşkın mühendislik birikimiyle yükselen NERISSA, modern şehir yaşamını güvenlik, teknoloji ve konforla buluşturuyor. 35 katlı tek blok yapısında; 6+1 konseptinde 51 adet büyük metrekareli daire ve 2 özel dubleks bulunuyor. Konut büyüklükleri 350 m2 ile 705 m2 arasında değişiyor. Projenin ilk iki katı sosyal donatılara, son dört kat ise panoramik şehir manzarasına karşı oluşturulmuş "sky" alanlarına ayrılıyor. Yaklaşık 12.000 m2 arsa üzerinde %95'e varan yeşil alanıyla NERISSA, şehir içinde ferah bir yaşam sunuyor. Açık yüzme havuzu, çocuk havuzu, peyzaj alanları, tenis ve basketbol sahaları, yürüyüş yolları, akülü araç pisti gibi donatılar; aileler ve çocuklar için güvenli, sağlıklı ve sosyal bir yaşam alanı oluşturuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör