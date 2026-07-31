Pozantı'da üretken belediyecilik ile "2 yılda 20 yıllık hizmet"

Adana'nın Pozantı ilçesinde son iki yılda hayata geçirilen çalışmalar, vatandaşların günlük yaşamına dokunan hizmetlerle ilçenin çehresini değiştirdi. Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan'ın göreve gelmesiyle başlatılan hizmet seferberliği kapsamında altyapı ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra sosyal dayanışmayı güçlendiren, eğitimi destekleyen ve gençleri sporla buluşturan projeler de hayata geçirildi. Belediyeciliği yalnızca fiziki yatırımlarla sınırlı görmediklerini belirten Başkan Ali Avan, ilçenin en uzak mahallesine kadar eşit hizmet ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Avan, "Pozantı'nın kaybedecek bir günü bile yok. İki yılda, '20 yıllık hizmet' anlayışıyla ilçemize önemli yatırımlar kazandırdık." dedi.

ULAŞIM ALTYAPISINA GÜÇLÜ YATIRIM

Pozantı Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında 15 bin metreküp asfalt dökerken, merkez ve kırsal mahallelerde 121 bin metrekare kilitli parke taşı döşedi. Arazi ve bahçe yollarında kullanılan 12 bin ton stabilize malzemeyle üreticilerin tarım alanlarına ulaşımı kolaylaştırıldı. Çalışmaların 21 mahallenin tamamını kapsadığını belirten Belediye Başkanı Ali Avan, "Merkezde hangi hizmet varsa en uzak mahallemizde de o olacak. Yollarımızı yeniliyor, ulaşım konforunu artırıyor ve verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz." dedi. Saha kapasitesini artırmak amacıyla araç filosunu da güçlendiren Pozantı Belediyesi, 2024 yerel seçimlerinin ardından iş makinesinden binek araca, çöp kamyonundan tıra kadar 13 yeni aracı bünyesine kattı.

SOSYAL DAYANIŞMA KURUMSAL YAPIYA KAVUŞTU

Pozantı Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında 15 bin metreküp asfalt dökerek 121 bin metrekare kilitli parke taşı döşedi. Arazi ve bahçe yollarında kullanılan 12 bin ton stabilize malzemeyle üreticilerin ulaşımı kolaylaştırıldı. Çalışmaların 21 mahallenin tamamını kapsadığını belirten Belediye Başkanı Ali Avan, "Merkezde hangi hizmet varsa en uzak mahallemizde de o olacak." dedi. Belediye ayrıca iş makinesi, çöp kamyonu, tır ve binek araçlardan oluşan 13 yeni aracı filosuna katarak yol, temizlik ve saha hizmetlerindeki kapasitesini güçlendirdi.

YENİ PARKLAR VE YAŞAM ALANLARI HİZMETE AÇILDI

Pozantı Belediyesi, çocuklar, gençler ve aileler için yeni sosyal yaşam alanları oluşturdu. Yaklaşık 3 dönümlük Devlet Bahçeli Parkı hizmete açılırken, Süleyman Kaleağası Parkı ile 25 Mayıs Kurtuluş Parkı başta olmak üzere üç park yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu. Akçatekir Mahallesi'nde ise mesire alanı ve park projesi sürüyor. Belediye Başkanı Ali Avan, yeni yaşam alanlarının ailelerin sosyal hayatına katkı sunduğunu belirterek, "Çocuklarımızın güvenle oynayacağı, ailelerimizin huzurla vakit geçireceği alanları artırıyor, yeni projelerimizi hayata geçirmeyi sürdürüyoruz." dedi.

EĞİTİME 2 BİN 78 YARDIMCI KAYNAK DESTEĞİ

Pozantı Belediyesi, eğitim alanındaki desteklerini artırarak LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler ile ara sınıflarda eğitim gören çocuklara toplam 2 bin 78 yardımcı kaynak seti dağıttı. Öğrenciler için deneme sınavları düzenlenirken, kültürel geziler ile sportif faaliyetlere ulaşım, konaklama ve malzeme desteği sağlandı. Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirten Belediye Başkanı Ali Avan, "Hiçbir öğrencimizin eğitim imkânlarından mahrum kalmaması için desteklerimizi sürdürüyoruz. Gençlerimizin önündeki engelleri kaldırmak en önemli görevlerimizden biridir." dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör