SABAH Güney çok beğenildi! Hüseyin Yayman’dan emeği geçenlere teşekkür

Türkiye'nin "Amiral Gazetesi" SABAH'ın ulusal eki "SABAH Güney" gazete bayilerinde yerini aldı. Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep'i kapsayan ek birbirinden dikkat çeken haberleriyle okuyucuların beğenisine sunuldu. Sanayiden ticarete, tarımdan eğitime, kültür ve sosyal yaşamdan kentsel-kırsal sorunlara kadar bölgenin tüm dinamiklerini ve ekonomik potansiyelini sayfalarına taşıdı.

SABAH Gazetesi Bölgeler Koordinatörü Ersin Ramoğlu'nu ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, SABAH Güney'in çıkmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yayman, "SABAH Gazetesi Türkiye'nin amiral gemisi. SABAH Gazetesi Türkiye'de demokrasiden yana, milletin yanında olan ve milletin seçtiği Cumhurbaşkanına sahip çıkan bir gazete. SABAH sadece bir gazetecilik faaliyeti yapmıyor, Türkiye'nin faydasına olan her işte SABAH gazetesi öncülük ve liderlik yapıyor" dedi.

AK Parti'nin ikinci çeyrek asrına da değinen Yayman, Mevlânâ'nın "Dün dünde kaldı cancağızım, şimdi yeni şeyler söylemek lazım" sözünü hatırlatarak, Türkiye'nin 2053 vizyonu doğrultusunda yeni bir anayasa başta olmak üzere milletle birlikte yeni bir toplumsal sözleşme inşa etmek istediklerini söyledi. Bu hedef doğrultusunda 14 Ağustos 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ankara Millet Bahçesi'nde bir araya geleceklerini belirten Yayman, burada Türkiye'nin ikinci çeyrek asrına ilişkin vizyonun ve iddianın bir kez daha ortaya konulacağını ifade etti.