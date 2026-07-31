Şampiyonların tercihi

2026 LGS sınavında 26 öğrencisinin 500 tam puanla Türkiye 1.'si olmasını sağlayan Final Eğitim Kurumları, YKS sınavında da bünyesindeki Formül Kurs Merkezi ile Adana 1.'sini çıkarmanın haklı gururunu yaşıyor. Daha önce onlarca birincilikle şehrimize bu unvanı getiren Final bu yıl da ilk 1000'de 62 derece ve 23 öğrenciyle birbirinden başarılı gençleri hayalindeki üniversitelere uğurluyor. Final Eğitim Kurumlarnı Genel Müdürü Şevket Ertem, "Adana'da kampüs okulumuz, akademi okulumuz ve VİP ortaokuluz ile öğrencilerimizin yanındayız. Okullarımızda hem yaşam hem sınav başarısı mottosuyla yalnızca akademik başarıyı değil aynı zamanda dil eğitiminin de önemini bilerek çalışıyoruz. Onların yabancı dili günlük hayatta kullanarak yaşamlarının bir parçası olması için MUN(Model United Nations) konferanslarına katılmalarını, dünyanın birçok ülkesinde akranlarıyla tanışıp münazaralarda yer almasını teşvik ediyoruz. Küçük yaş gruplarında Spelling Bee yarışmalarıyla ulusal ve uluslararası başarılarına, Oxford Big Read ile okuduklarını anlamalarına gururla tanıklık ediyoruz. Dünya şartlarına hazır birer genç yetiştirirken; geçmişini bilen, gelenek-göreneğini tanıyan ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet edecek vatandaşlar olarak eğitiyoruz." dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör