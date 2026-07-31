Sanayinin kalbinde ev konforunda konaklama

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB), sanayicilerin ve bölgede görev yapan çalışanların konaklama ihtiyacına modern ve kapsamlı bir çözüm sunacak otel projesinde yapım süreci hayata geçiriliyor. İhale süreci tamamlanan yatırımın bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, hayata geçirilecek yatırımın yalnızca bir konaklama tesisi olmadığını, aynı zamanda sanayi bölgesinin sosyal yaşam altyapısını güçlendirecek önemli bir proje olduğunu belirtti.

EV SICAKLIĞINDA BİR YAŞAM ALANI

İhale sürecini tamamladıktan sonra konaklama tesisinin yapım çalışmalarına başlanacağını kaydeden Akpınar, "120 odalı olarak inşa edilecek tesisin modern bir yerleşke anlayışıyla planlandı. Projemiz yalnızca konaklama hizmeti sunmayacak. Market, kafe ve spor sahası gibi sosyal donatı alanlarıyla kullanıcılarına güvenli, konforlu ve ev sıcaklığında bir yaşam alanı sağlayacak. Sanayinin kalbinde modern konaklama standartlarını hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

MERSİN İLE ÖZDEŞLEŞEN TAD

Mersin ile özdeşleşen cezeryenin yapımı, havuçların özenle seçilmesiyle başlıyor. Havuçların kesilmesi ile başlayan lezzet yolculuğu, havuçların sandıklardan buhar makinelerine boşaltılmasıyla devam ediyor. Burada 1 saat boyunca 105 derece sıcaklıkta haşlanan havuçlar, kazandan çıkarıldıklarında turuncunun en canlı haline bürünmüş oluyor. Haşlanan havuçlar bantlar aracılığıyla kıyma makinelerine gönderiliyor. Ustaların sopa yardımıyla kıyma makinesinden geçirdiği havuçlar, dev kazanlarda 85 derecede 1 saat pişirilerek marmelat haline getiriliyor. Havuçlar, buradan bir başka kazana alınarak toz şeker, glikoz, su ve isteğe göre ceviz, fındık veya fıstıkla harmanlanıyor. Oluşan karışım tablalara boşaltılarak, merdane yardımıyla düzleştiriliyor ve poşete sarılıyor. En az 1 gün oda sıcaklığında bekletilen cezeryeler, daha sonra satışa hazır hale geliyor. Bekir COŞKUN/MERSİN

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör