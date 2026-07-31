Türkiye’nin gıda ambarı: Mersin

Mersin'de gerçekleştirilen Mersin Ticaret Borsası (MTB), kuruluşunun 100. yılını düzenlenen görkemli gala ile kutladı. Mersin'in üretim, tarım, ticaret ve lojistik alanındaki stratejik önemi vurgulanan etkinlikte, Ticaret Borsası'nın bir asırlık başarı hikayesine dikkat çekildi. Mersin Valisi Atilla Toros, katıldığı Mersin Ticaret Borsası (MTB), kuruluşunun 100. yılını galasında küresel ekonomide yaşanan dönüşümlere dikkat çekerek Türkiye'nin üretim gücü ve ekonomik dinamizmiyle yoluna emin adımlarla devam ettiğini söyledi. Mersin'in bereketli toprakları, güçlü tarımsal üretimi, limanı, serbest bölgesi ve gelişmiş lojistik altyapısıyla Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu belirten Toros, "Mersin Ticaret Borsası'nın narenciyeden bakliyata kadar birçok ürünün dünya pazarlarıyla buluşmasına katkı sunuyor" dedi. Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir ise borsanın bir asırlık yolculuğunu anlattı. Özdemir, "Narenciye ve bakliyatta Türkiye'nin açık ara lider borsasıyız. Üyelerimiz üretimden ihracata, yatırımdan istihdama kadar ekonominin her aşamasında önemli roller üstleniyor. Mersin Ticaret Borsası yalnızca ekonomik değil sosyal alanda da önemli sorumluluklar üstleniyor. Eğitim, sağlık, kültür-sanat ve sosyal dayanışma alanlarında birçok projeye destek veriyoruz. Mersin'imizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör