Türkiye’nin tek kent koleksiyonu: Adana İşi

Akdeniz sıcaklığını sadece havasıyla değil, insanının samimiyetiyle de hissettiren Adanalılar cömertlikleri, misafirperverlikleri ve elbette bir miktar agresif mizaçlarıyla bilinir. Kavurucu sıcağa sinirlenip güneşe ateş edeni de vardır şüpheli paketi tekmeyle etkisiz hale getireni de… İşte insanıyla, havasıyla, lezzetleriyle eşsiz bir kültürü temsil eden Adana'yı Adana'ya gitmeden yaşatan bir marka Adana İşi… Projenin yaratıcısı, aynı zamanda bir Adana aşığı olan Efsun Tekyeten ile "Adana İşi"nin doğuş hikayesini ve markanın felsefesini konuştuk. Adanalıların deyimiyle oldukça "allöş" bir söyleşi çıktı ortaya…

- Sadece Adana'nın ruhunu yansıtan tasarımlarayer verdiğiniz bu farklı iş fikri aklınızanasıl geldi?

Ben Adana sevdalısı bir reklamcıyım. Parça parça hediyelik tasarımlar yapıyorduk, bunu bir koleksiyona dönüştürmek, Adana'nın özelliklerini ve güzelliklerini kalıcı bir şeylere kazımak istedim. Elim kalem tutar, mizahla da aram iyidir. İşin içine Adana'nın yüksek mizah zekasını da katarak ilginç ürünler üretmek için yola çıktık. Hep başkalarına akıl veriyoruz: "bir marka nasıl doğar, nasıl büyür?" görmek istedim.

Adana'nın hediyelik ürüne çok ihtiyacı vardı. Kendimize ait, ruhumuzu besleyecek, sürekli yenileyip geliştirilecek bir markamız olsun istedik. Hediye arayıp bulamadığım ve çaresizlikten bu fikir oldu diyebilirim. Adana İşi'ni nasıl bir ekip yönetiyor?

Adana İşi yaklaşık 25 kişilik bir ekiple yönetiliyor. Bu ekipte Adana kültürünün temsilcileri, tasarımcılar, gazeteciler, sanatçılar, heykeltıraşlar, akademisyen ve yazarlar var. Bir de satış ekibimiz var ki onlar arı gibi çalışıyor, fikir ekibi sakin sakin tasarımlar yapıyor. Stratejimizi planlıyoruz. Satış ve üretim ekibinin başı da Munise Betül Kavak. Satın alma ve finansta Fuat Kavak var. Tasarımlardaysa İlter Kayas ekip başı. Ayrıca ekipte, Özgür Dedeoğlu, Eren Özoğlu var. Ben de tasarım, espriler, pazarlama stratejisi, PR ve ürün geliştirme gibi konularla birebir ilgileniyorum. Ekibin adını yazıyorum çünkü Adana İşi'nde en az benim kadar emekleri var. Bir de adını not etmek istediğim dostlarım var, Pelin Tokkuzun ve Necmi Uçar, Adana İşi markasının gönüllü kalemleridir.

Ve bize katkıları çok değerlidir.

- Sizce Adana'yı bu kadar özel kılan özellikler neler?

Adana diğer şehirlerden çok farklı. Tarih, doğa, yeme-içme, sosyal hayat başkadır burada. Adana çok fazla sanatçı çıkarmıştır ve çıkarmaktadır. Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Yılmaz Güney sadece birkaç örnek. Tarihi yaşamak isterseniz 700 yıllık Taşköprü'den yürüyerek geçersiniz, 500 yıllık Ulucamii'de dua eder, Ramazanoğlu Medresesi'nde çay içersiniz. Bu ovanın hamuru ilham verici zaten.

Yerine göre ağır abidir, yerine göre "mavranın Allah'ını" yapar. Biz de bu zengin kültür ve espriden beslenen tasarımlar yaptık, hediyelik ürünler ürettik ve çok sevildi.



Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

Ürünlerimiz Adanalı olmayanlara da hitap ediyor. Bunu bayilerimizde ve Havaalanı'nda ölçüyoruz. Kebap magnet, Mavra ve Hoşşik serisi kupalar çok ilgi görüyor. Zaten Adana'yı sevmek için Adanalı olmak şartı aranmaz…

- Markanıza katacağınız yeni ürünler nelerolacak?

Bu güzel ve zor bir soru. Şu an 280 çeşit ürünümüz var. Kaliteyi bozmadan başarabilirsek düşük maliyetli magnetler üretmek istiyoruz, bir de kurumlara hitap edecek kıymetli parçalar yapmak gibi bir planımız var. Sınırlı sayıda üretilecek, sanatsal ama illaki Adana dokulu niş ürünler üretme hayalimiz var. Adana İşi'nin gelecek planı nedir?

Adana İşi iki yaşında ve umduğumuzdan iyi bir noktada. Adanalılar markamıza sahip çıktı. Destekliyorlar, satın alıyor, sosyal medyada paylaşıyor ve tabii ki fikir veriyorlar.

Gelecek planlarım biraz ütopik gelebilir ama Adana ve İstanbul'da "Adana İşi" konsept bir mekan olsun istiyorum. İnsanlar hem Adana tatlarıyla hem de hediyelik eşyalarıyla buluşabilir.

Fakat bu plana daha var. Ne demişler?

"Terazi var, dartı var, her işin bir vakti var" Bu arada, niyetim bu mekanları açıp, işletmek değil. Daha cince fikirlerim var, olursa duyarsınız.

- "Adana İşi'ne tasarım ortağı olun" diyerek kapılarınızı herkese açıyorsunuz. Nasıl tasarımlar bekliyorsunuz? Tasarım ortağınız olan insanları Adana İşi'nde neler bekliyor?

Bizde emeği geçenlerin adını taşıyan farklı seriler var. İlişkilerimiz paraya dayalı değil, Adana usulü alışverişlerimiz var. Bir güzellik yapıyoruz diyebilirim. Ben sadece tasarıma bakmıyorum, ürüne dönüşebilirliği değerli benim için.

İnsanlar biraz kolaycı. Bir sanatçı Adana ile ilgili bir işe aylarını veriyor, ya kolajda sorun var, ya da kompozisyonda.

Doğru, güzel, hızlı, özgün ve tabii ki ekonomik olarak ulaşılabilir fikirler anlamlı bizim için.

- Kıyafetler arasında şalvarlar oldukça dikkat çekiyor. Birkaç yıl önce tekrar moda olan şalvar Adana İşi'yle yeniden gündeme gelip modaya yön verir mi sizce?

Biraz nefes alsak şalvarda çok farklı ürünler çıkacak ama orijinali bozma kaygımızdan dolayı ağırdan alıyoruz. Bir şalvar hareketi planlıyoruz, şalvarı postalla ve spor ayakkabıyla giydiğinizde, hem şık, hem havalı, hem farklı, hem de rahat hissediyorsunuz.

Adana dışında hiçbir şehirde rastlamadığımız kurumsal hediyelik setler var. Kurumlar Adana İşi'ne ilgi gösteriyor mu?

Başta Çukurova Kalkınma Ajansı olmak üzere, belediyeler ve dernekler gerçekten Adana İşi'ni destekliyor. Adana'da ve Adana'nın temsil edildiği tüm büyük etkinliklerde bize stant ayırıyorlar. ÇKA ve Tüyap'a, tüm festival ve karnaval organizasyonlarına teşekkür ederiz.

Biz de bu teveccühün altında kalmıyoruz.

Adana bayrağı nereye dikiliyorsa gölgesinde "Adana İşi"ni görebilirsiniz.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör