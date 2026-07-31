‘Ülkemiz için önemli bir istihdam merkeziyiz’

MERSİN Serbest Bölgesi'nin kuruluşundan itibaren 2026 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirdiği ticaret hacmi toplamı 86 milyar doları aşmış bulunduğunu belirten Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (MESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, "Türkiye'de faaliyet gösteren 19 serbest bölge içerisinde en yüksek ticaret hacmi gerçekleştiren '2. Serbest Bölge' olma konumunu sürdürmektedir" dedi. Mersin Serbest Bölgesi'nde 2026 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla gerçekleştirilen 1,9 milyar dolar ticaret hacmi sayesinde 2025 yılının aynı döneminde gerçekleşen 1,7 milyar dolar ticaret hacmine göre yüzde 6 artış söz konusu olduğunu ifade eden Avcı, şunları söyledi: "Toplam 877 bin 556 metrekare alana sahip bölgede yatırımlar için 636 bin 464 metrekare alan oluşturulmuş ve tüm yatırım alanları tahsis edilmiştir. 255 yerli ve 73 yabancı sermayeli olmak üzere toplam 328 firma faaliyeti söz konusudur. Bu firmalar bünyesinde yaklaşık 7 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanmaktadır. Bu yapısıyla gerek ilimiz ve gerekse ülkemiz için önemli bir istihdam merkezidir."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör