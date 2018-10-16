Oje lekesi nasıl çıkarılır?

TAHTADAN

Oje çıkarıcıyı kesinlikle tahta üzerinde dökülen noktaya uygulamayın. Alan üzerinde daha fazla leke bırakabilir. Oje dökülen tahta yüzeye saç spreyi sıkın. 20 saniye kadar bekledikten sonra silin. Birkaç kere aynı işlemi uygulamanız gerekebilir.

KUMAŞTAN

En çok karşımıza çıkan ve en zorlayan leke türü... Farklı kumaş türlerinde oje çıkarıcı farklı sonuçlar verebilir. Bu nedenle dökülen alanda çok küçük bir yere uygulayarak denemenizde fayda var. Eğer lekeyi oje çıkarıcısıyla çıkarmayı başardıysanız hemen yıkamayı ihmal etmeyin. Ayrıca yine lekenin üzerinde saç spreyi de deneyebilirsiniz. Kuru temizleme de seçeneklerinizin içinde olabilir.

SAÇINIZDAN

Acele ederken saçınıza oje mi bulaştırdınız? Emin olun bunu yapan ne ilk ne de son kişi sizsiniz. Eğer saçınızdaki oje kurmadıysa asetonsuz bir oje çıkarıcıyla hemen çıkarabilirsiniz. Ancak kuruduysa saç kremi ya da bir yağ ile nazikçe saçınızdan çıkarmaya çalışın.