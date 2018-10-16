Saçlarım neden çabuk yağlanıyor?

SAÇINIZA ÇOK SIK DOKUNMAK

Tıpkı yüzünüzü çok sık ellemek gibi saçınızla da durmadan oynamak parmak uçlarınızdaki yağları saç tellerinize ve köküne geçirir.

SAÇINIZI ÇOK SIK YIKAMAK

Saçınızdaki yağı arındırmak için çareyi sık sık yıkamakta bulmuş olabilirsiniz. Ancak yanlış yoldasınız! Saçınızı her gün şampuanlamak saç derinizdeki doğal yağ dengesini bozar, saçınız yağdan arınmak yerine daha fazla yağ üretmeye başlar. Saçınızı haftada 2-3 kez şampuanla yıkamaya çalışın.

FAZLA SAÇ KREMİ KULLANMAK

Saç tipinize uygun olmayan saç kremleri ağırlık yapabilir. Saç kremini tam durulamamak ya da tüm saçınıza uygulamaya çalışmak saçı çabuk yağlandıran diğer etkenler arasında gösterilir.

SAÇ FIRÇANIZ KİRLİ OLMASI

Fırçanızda biriken şekillendirici ürün artıkları, toz ve saç telleri saçınızın hızlı yağlanmasına sebep olabilir. Fırçanızı belli aralıklarla temizlemeyi alışkanlık haline getirin.