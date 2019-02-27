Yüz masajının olumlu etkileri nelerdir?

KAN DOLAŞIMINI HIZLANDIRIR

Cildinizin kendini yenilenmesi için en önemli unsurlardan biri kan dolaşımıdır. Kan dolaşımınızın hızlanması cildinizin sağlıklı kalmasını sağlar. Her sabah kısa bir yüz masajı uygulamak, hem yüzünüzdeki şişliğin inmesine yardımcı olur hem de canlı görünmenizi sağlar.

KIRIŞIKLIKLARI GECİKTİRİR

Cildinizdeki kaslar gün içinde maruz kaldığı stres sonucu gerginleşir ve kırışmaya başlar. Düzenli uygulanan yüz masajı yaşlanma belirtilerini geciktirmeye, kullandığınız tüm kremlerden daha fazla yardımcı olur.

CİLDİNİZİN DETOKS YAPMASINI SAĞLAR

Yüz masajı hem cildinizin canlanmasını sağlamak ve hem de ruhen motive olmak için mükemmel bir terapidir. Cildinizin ihtiyacı olan detoksu uygulamak için uygun maliyetli ve güvenli bir bakım ritüelidir. Cildinizi dinlendirecek ve tâzelik kazanmasına yardımcı olacak antioksidanları içeren detoks târifleri ile cildinize düzenli masaj uygulayabilirsiniz.

AKNELERLE MÜCADELE EDER

Biriken kir ve yağ ile tıkanmış gözenekler akne sorununun temel sebeplerinden biridir. Düzenli uygulayacağınız yüz masajı beyaz uçlu aknelerin oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. Her gün birkaç dakika ayırarak hem akne iltihaplı yağlardan kurtulur hem de daha sağlıklı ve parlak görünen bir cilde sahip olabilirsiniz.

YÜKSEK EMİLİME YARDIMCI OLUR

Serumdan organik yağlara pek çok cilt bakım ürününe bir servet harcıyoruz. Peki, bakım ürünlerinin cildimiz tarafından yeterince emilmesini sağlayacak şekilde uygulayabiliyor muyuz? Cilt bakım ürünlerinizden en yüksek faydayı sağlamak için hızlı uygulamalar yerine -kendinize kısa bir ara vererek- yüz masajı uygulayabilirsiniz.