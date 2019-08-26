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Cilt tonlarına göre renkleri

renginin, ellerin görünüş şeklini tamamen değiştirdiğini biliyor muydunuz? Bazı renkler buğday tenliler için çarpıcı görünürken, bazı renkler açık ve orta ten cilde sahip olanlar da farklı görünebilir. Peki, farklı cilt tonları için oje renkleri nasıl seçilir? İşte bu konuda size yardımcı olacak cilt tonlarına göre oje renkleri...

Giriş Tarihi: 26.8.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 17:58
Cilt tonlarına göre oje renkleri

Kendi cilt tonunuza uyacak ve yakışacak rengi seçerken tabii ki bir renk grubuna bağlı kalmanız gerekmiyor. Ancak cilt tipinize göre belirli renkleri seçerseniz, ellerinizin daha genç ve daha iyi görünmesini sağlayabilirsiniz.

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Cilt tonlarına göre oje renkleri
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