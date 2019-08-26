Oje renginin, ellerin görünüş şeklini tamamen değiştirdiğini biliyor muydunuz? Bazı renkler buğday tenliler için çarpıcı görünürken, bazı renkler açık ve orta ten cilde sahip olanlar da farklı görünebilir. Peki, farklı cilt tonları için oje renkleri nasıl seçilir? İşte bu konuda size yardımcı olacak cilt tonlarına göre oje renkleri...
Giriş Tarihi: 26.8.2019 16:42Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 17:58
Kendi cilt tonunuza uyacak ve yakışacak oje rengi seçerken tabii ki bir renk grubuna bağlı kalmanız gerekmiyor. Ancak cilt tipinize göre belirli renkleri seçerseniz, ellerinizin daha genç ve daha iyi görünmesini sağlayabilirsiniz.