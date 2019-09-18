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3 malzemeli uzatan tarifi

Saçlarınızın uzamasını istiyorsanız evde uygulayabileceğiniz birçok var. Bunlardan birini aşağıya bırakıyoruz. Sadece 3 malzeme ile hazırlanan bu maske saçlarınızın uzamasına yardımcı olurken bir yandan da bakım yapacak.

Giriş Tarihi: 18.9.2019 17:27 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 17:49
3 malzemeli saç uzatan maske tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1/4 çay kaşığı tarçın tozu

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir kapta güzelce karıştırın. Hepsinin iyice iç içe geçtiğinden emin olun. Maskeniz çok kuru olduysa biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Kepek sorunu yaşıyorsanız karışıma birkaç damla çay ağacı yağı da ilave edebilirsiniz.

Ardından maskeyi kuru saç diplerinize sürün ve saç derinize nazikçe masaj yapın. 10-15 dakika kadar masaj yaptıktan sonra saçlarınızı doğal bir şampuan ile yıkayın.

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Saç uzatan maskenin faydaları

Yukarıda verdiğimiz 3 malzemeli maske tarifi, saçları uzatmanın yanı sıra bakım da yapıyor. Tarif listesinde yer alan kabartma tozu kafa derisini temizleyen ve foliküllerin önünü kesen harika peeling özelliklerine sahiptir. Aynı zamanda saçların yağlanmasını da geciktirir.

Tarçın gözeneklerini açar, kan dolaşımını uyarır ve saç büyümesini desteklerken zeytinyağı ise saç derisini nemlendirir ve kepek/kabuklanma sorunlarını tedavi eder. Kaynak: Mahmure

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3 malzemeli saç uzatan maske tarifi
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