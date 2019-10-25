Makyaj yaparken gözleri büyük göstermenin püf noktaları

AYDINLATICI KALEM KULLANIN

Göz kapaklarınızın altına açık renkli aydınlatıcı kalem çekin. Ancak kalemi çok yoğun bir şekilde uygulamaktan kaçınmalısınız.

GÖZ KALEMİNDEN KAÇININ

Alt göz kapaklarınızın iç kısmına göz kalemi sürmek, her daim gözlerin daha yorgun ve küçük gözükmesine yol açar

KAŞ ALTLARINA FAR UYGULAYIN

Ten renginize uygun göz altı kapatıcısını uyguladıktan sonra bir fırça yardımıyla kaş altlarına oval bir şekilde aydınlatıcı far uygulayın

GÖZALTINIZI UNUTMAYIN!

Aynı işlemi gözaltı kenarlarına uygulayın. Fakat burada dikkat etmeniz gereken önemli bir detay var. Farı çok yoğun bir şekilde uygulamamalısınız. Hafif dokunuşlarla gözaltınızı aydınlatmanız yeterli.

KİRPİK TAKIN

Son olarak kirpik ilavesi yapmak, gözleri çok daha büyük gösterecektir. Kirpik ilave etmeye ihtiyacınız yoksa rimelle kirpiklerinizi belirginleştirin. Ardından kirpik sonlarına az miktarda rimel uygulayarak daha büyük gözüken gözlere sahip olabilirsiniz.