Saç yağlanması nasıl önlenir? Saçınızın hızlı yağlanmasını önleyecek ipuçları

Özellikle kadınlar arasında sıkça karşılaşılan bir durum olan saç yağlanması dış görünüşüne önem verenlerin en çok dikkat ettiği konular arasında yer alıyor. Birçok kişi her gün duş almayı saç yağlanmasının çözümü olarak görse de bu yöntem kalıcı bir yöntem değildir. Saç yağlanmasını önlemek için birçok ipucu bulunmaktadır. Peki saç yağlanması nasıl önlenir? Yağlı saç görüntüsünden kurtulmanın yolları nelerdir? Bu ipuçları sayesinden saç yağlanmasının önüne geçeceksiniz. İşte saçınızın hızlı yağlanmasını önleyecek ipuçları...

SAÇ NEDEN YAĞLANIR?

Saç yağlanması ile ilgili sorun yaşıyorsanız bu konuda öncelikle yıkama suyunuzun çok kireçli olmamasına dikkat etmelisiniz. Kireçli ve tuzlu su saç ve saç diplerindeki nemi etkileyerek yapış yapış ve cansız görünen saçlara neden olarak yağlanmasa dahi yağlı saç gibi görünmesine sebep olabilmektedir. Saç yağlanması konusunda kireçsiz su kullanmaya çalışmak sorun ile mücadele için çok önemlidir. Saçlarınızı bakım yağları ile de yağlayarak bakım yapmaya çalışıyorsanız bunu sık sık değil de haftada ya da on günde bir yapmanız çok daha iyi olacaktır. Bu şekilde saç derinizin yağlanmasını ve pH derecesinin değişmesine neden olmaktan kurtulabilirsiniz.

Saçlarınızı çok sık taramanız veya çok fazla saçlarınız ile oynamanız saçlardaki folikülleri aktif hale getirirken saçlarınız çok daha hızlı bir şekilde yağlanır. Saç diplerinize fırça ya da tarak değdirmeden taramanız da Saç yağlanması sorununa önleyici tedbirlerdendir. Şampuan tercihinizde ise SLS içeren şampuanların sağlığa zararlı olmamasına kanarak bu şampuanları tercih etmemelisiniz. Çünkü cildi kurutarak saçlarınızın kirlenmesini hızlandıran bu şampuanlar konusunda doğru tercihlerde bulunmanız oldukça önemlidir. Saç yağlanması sorununa ısı işlemi de etkili bir faktördür. Isının yüksek olması ile saçlarınızın çabuk kirlenmesini tetiklerken yüksek ısı nedeniyle yağ bezelerinin saç derisinde aktif hale gelmesi söz konusudur. En fazla 180 derecede saçınızı kurutmanız hem saç derinizin sağlığı hem de saçlarınızın bakımı açısından ideal bir çözümdür.

SAÇ YAĞLANMASI NASIL ÖNLENİR?

İlk olarak kötü beslenme alışkanlıklarını değiştirip, sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmelisiniz.

Aşırı sıcak suyla yıkanmayın.

Saç şekillendiriciler kullanmayın. Saç şekillendiriciler yağlanmasına neden olacaktır.

Saç şampuanı bitkisel olanı tercih edin.

Gün içinde saçlarınıza çok dokunmayın ve sık sık taramayın.

Saç kremini saçlarınızın dibine kesinlikle sürmeyin.