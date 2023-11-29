Gazze’de 27 yıl yaşayan Türk kadın yaşadıklarını anlattı: Binalardan ceset kokuları geliyordu

Evlenerek gittiği Gazze'de 27 yıldır yaşayan Nil el Hüseyni, İsrail'in Gazze'deki soykırımın canlı şahitlerinden biri. Gazze'den ağlayarak ayrıldığını ifade eden Hüseyni, yaşadıklarını anlattı: Oradaki kadınların en büyük sorunu bombaların altında çocukları şehit olmasına, yaralanmasına rağmen bir şekilde hayata devam etmek zorunda olmasıydı. Sekiz katlı binada oturuyordum geri döndüğümde bina tek katlı gibiydi. İsrail'in açtığı koridorda ilerlerken bombalama nedeniyle enkaz haline gelen binalardan ceset kokuları yayılıyordu..