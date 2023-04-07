Kalyon PV’den dev adım! Dünyada tek! ’Ciddi teklifler aldık’

Güneş panelinde sektörün önde gelen temsilcilerinden biri olan Kalyon PV, güneş paneli üretiminin 4 aşamasını tek çatı altında toplayarak dünyada tek entegre tesis olan Faz-3 üretim tesisini açtı. 'ABD VE AVRUPA'DAN CİDDİ TEKLİFLER VAR' Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, aynı fabrikayı ABD ve Avrupa'dan kurmaları için teklif aldıklarını belirterek,'Bu tesis için ciddi teklifler aldık. Hem yerel yönetimlerden hem iş adamlarından ciddi talipler vardı. Çok gelip giden oldu. Biz ülkemizin enerji bağımsızlığını kazanabilmesinde bir katkıda bulunmak istediğimiz için bunu yapıyoruz. Ülkemize çok faydası olacak bir tesis kurduk. Tesisimizin ekonomimize yıllık 500 milyon dolar katkısı var' dedi. Güneş panelinde tek entegre tesis... Kalyon PV FAZ-3 üretim tesisi açıldı | Video GÜNEŞ PANELLERİ FABRİKASINDA KAPASİTE ARTIRILDI Güneş enerjisi alanında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı yatırımlarına imza atan Kalyon Holding, 500 megawatt ile başladığı projede her yıl iki katına çıkarak şu anki 2 gigawattlık fabrikasını açtı. Tesis 2 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor ve 7/24 esasıyla çalışıyor. Üretilen paneller yüzde 80'in üstünde bir yerlilik oranına sahip. KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ FABRİKASI Kalyon PV'nin 4 fabrika ve 1 AR-GE merkezinden oluşan bu üretim tesisi, 100.000'i kapalı olmak üzere 250.000 metrekarelik bir alanda konumlanıyor. GÜNEŞ PANELİNDE DÜNYADA TEK ENTEGRE TESİS Fabrikada 4 aşamalı bir üretim yapılıyor. AR-GE dahil güneş paneli üretiminin 4 aşamasını tek çatı altında toplayan özelliği ile dünyada ilk ve tek entegre tesis ünvanına sahip.